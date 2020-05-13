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Италия потратит на восстановление от эпидемии 55 млрд евро 

Прайм и ещё 13 44 минуты назад
Италия приняла пакет поддержки экономики и населения
Фото: Reuters
Совет министров Италии принял новый пакет мер по поддержке экономики и населения, пострадавших от последствий вспышки коронавируса, одобренный на заседании правительства декрет насчитает 250 глав общим объемом 55 миллиардов евро, сообщил на специальной пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Из них 25,6 миллиардов будут направлены на поддержку работников для финансирования пособия за вынужденный простой и бонусов для самозанятых.
"Меры поддержки для компаний составляют около 15-16 миллиардов, которые будут предоставляться в различных формах: для более мелких мы сделаем невозмещаемые компенсации… Мы также сократили 4 миллиарда налогов для всех предприятий с оборотом до 250 миллионов", — заявил Конте.
Самозанятые и частные профессионалы смогут рассчитывать на второй раунд выплат в размере 600 евро, которые впервые стали поступать им в апреле. Конте заверил, что в этот раз бонусы поступят без задержек и в дальнейшем будут дополнены компенсацией в размере до 1000 евро.
"У нас есть люди, ставшие безработными и потерявшие доход, торговцы, которые рискуют закрыться, предприниматели с абсолютной неуверенностью в будущем. Это крик тревоги, который от нас никогда не ускользал, и болезненный запечатленный облик страны, которую мы знаем. Мы упорно трудились и сделали все, чтобы взять на себя ответственность в разрешении этих сложностей", — сказал премьер.
По его словам, согласно новому декрету для системы здравоохранения будут выделены три миллиарда 250 миллионов евро. Поддержку получит и туризм — семьи с годовым доходом до 40 тысяч евро смогут рассчитывать на бонусы для отпуска на сумму в 500 евро.
В марте правительство Италии выделило 25 миллиардов евро на осуществление различных мер по поддержке национальной экономики в условиях пандемии. Местным властями были направлены 4,7 миллиарда евро на поддержку нуждающегося населения, 400 миллионов из них были предназначены для обеспечения ваучеров по приобретению товаров первой необходимости.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 222 тысячи, свыше 112 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 31106 человек. В среду число выздоровевших впервые составило половину от общего числа заражений.
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