Минфин США заявил об угрозе разрушения экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер в стране может негативно сказаться на экономике.

"Президент беспокоится о здоровье американцев. Однако имеется угроза уничтожения экономики", — заявил в эфире Fox News глава американского Минфина.

Он посоветовал начинать процесс снятия карантина с районов, где эпидситуация не такая сложная, как, например, в Нью-Йорке.

"Думаю, он хотел сказать, что нельзя исключать существенных рисков падения, но, с другой стороны, данная ситуация нестандартная и дальнейшее ее развитие не просчитывается экономическими моделями", — подчеркнул Мнучин.

По его прогнозу, второй квартал будет довольно плохим, но потом начнется восстановление.