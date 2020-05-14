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Министр финансов США заговорил о разрушении экономики 

Российская Газета 21 минуту назад
Минфин США заявил об угрозе разрушения экономики
Фото: © EPA-EFE/IAN LANGSDON
Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер в стране может негативно сказаться на экономике.
"Президент беспокоится о здоровье американцев. Однако имеется угроза уничтожения экономики", — заявил в эфире Fox News глава американского Минфина.
Он посоветовал начинать процесс снятия карантина с районов, где эпидситуация не такая сложная, как, например, в Нью-Йорке.
Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказал мнение, что масштабы и темпы нынешнего экономического спада "не имеют прецедентов в современной истории", а будущее весьма туманно.
"Думаю, он хотел сказать, что нельзя исключать существенных рисков падения, но, с другой стороны, данная ситуация нестандартная и дальнейшее ее развитие не просчитывается экономическими моделями", — подчеркнул Мнучин.
По его прогнозу, второй квартал будет довольно плохим, но потом начнется восстановление.
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Комментарии
Экономика , Джером Пауэлл , Стивен Мнучин , ФРС , Минфин , Fox News
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