Российский экспорт привьют от коронавируса

Минпроторг совместно с Российским экспортным центром разработал пакет антикризисной поддержки компаний, поставляющих отечественную продукцию за рубеж. Меры касаются субсидий части затрат по доставке продукции внутри России и льготных кредитов, кроме того, возвращается субсидия на омологацию и сертификацию наших товаров за границей.

Минпромторг России и Российский экспортный центр (РЭЦ) разработали «антикризисные» поправки в законодательство, касающееся поддержки экспорта в период пандемии коронавируса. Прежде всего, подача и отбор заявок экспортеров будет полностью переведен в электронную форму, а сроки их рассмотрения существенно сокращены, рассказали «Газете.Ru» в Минпромторге.

Раньше, если компания не достигала заявленных объемов экспорта, то такая организация теряла право на получение господдержки. Ввиду пандемии теперь за невыполнение экспортных планов предприятиям ничего не грозит, но наступление обстоятельств форс-мажора все-таки придется подтвердить. Организации, выполняющие EPC контракты (работы полного цикла) получат поддержку на корпоративные программы повышения квалификации.

С 2017 года правительство компенсирует экспортерам затраты на транспортировку продукции до таможенной границы России. Сейчас в этот механизм вносится изменения, которые позволят ему работать в условиях карантина:

за низкие показатели результативности организации не будут штрафовать.

«Изменения также предполагают возможность ежеквартального предоставления субсидии вместо ежегодного. Это позволит увеличить оборотный капитал наших компаний. Кроме того, мы расширили возможность субсидирования транспортных затрат организациям, реализующим машинокомплекты», — приводит пресс-служба Минпромторга заявление главы министерства Дениса Мантурова

Список компаний, которые имеют право на доступ к компенсациям расходов на транспортировку, в 2020 году был составлен по итогу заявок прошлого года. Но ввиду большой востребованности этого механизма и сложившейся ситуации разработано еще одно постановление правительства, которое расширит список участников. Кроме того, у компаний появится возможность получать компенсации затрат на временное складирование продукции в частных терминалах. Опять же только при невозможности своевременно поставить товары покупателям (форс-мажор).

Проблему свободных денег министерство предлагает решить с помощью расширения инструментов финансовой поддержки.

«В рамках антикризисных мер предложено в 2020 году предусмотреть возможность выдачи льготных кредитов организациям на финансирование оборотного капитала в рамках имеющегося экспортного контракта», — сообщил Мантуров.

Помимо этого, подготовлен проект постановления правительства «О государственной поддержке организаций на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках». Этот инструмент поддержки хорошо работал в 2016-2018 годах, и сейчас фактически возобновляется его действие.

Механизм предполагает компенсацию части расходов поставщиков на сертификацию продукции на внешних рынках (до 80%) и компенсацию производителям продукции части затрат на омологацию (приведение товара к требуемым стандартам рынка) продукции — до 50%. Причем получить деньги можно будет уже в этом году.

Кроме того, на базе Минпромторга и подчиненных ему торговых представительств (перешли в ведение министерства в 2018 году) создана платформа поддержки российских экспортеров.

Ее задача — скоординировать стратегию продвижения отечественных товаров на внешних рынках.

Это и реклама, и работа с местными законодательными органами, межправкомиссии и многое другое.

Леонид Долгов. Самый трудоемкий экспортный продукт России с высокой отечественной добавленной стоимостью — это автомобильная техника, аккумулирующая в себе продукцию различных отраслей экономики. И сейчас, когда у заводов резко упали заказы на российском рынке, продажа автомобилей за рубеж поможет дать дополнительные объемы сбыта, отмечает директор по экспорту « Группы ГАЗ

«Сейчас в кризис большая угроза в экспортной работе — серьезный рост логистических затрат и отсутствие у автопроизводителей возможностей для инвестиций в экспортные модификации. Поэтому мы считаем, что очень своевременно восстановление поддержки омологации и сертификации. Это особенно важно для выхода на рынки с уникальными техническими требованиями, в том числе — с праворульной техникой», — сказал «Газете.Ru» Долгов.

В тоже время представитель «ГАЗа» высказал обеспокоенность, тем, что в предложенных мерах не актуализирован ограничительный коэффициент по затратам на логистику. По его словам, из-за кризиса затраты на доставку техники в дальнее зарубежье резко выросли, а коэффициент по затратам, который закладывался в условия субсидирования еще до эпидемии, не изменился.

«Этот коэффициент нужно снизить хотя бы временно, на период кризиса, чтобы устранить дисбаланс», — отметил Долгов.

Компания Sollers (владеет «УАЗом», и по контракту собирает фургоны Ford) в настоящее время пользуемся субсидией на транспортировку автомобилей. В прошлом году УАЗ поставил на экспорт 5,7 тысяч автомобилей.

«Субсидирование осуществляется по факту понесенных затрат, и мы планируем получить господдержку в рамках действующего постановления и трехстороннего соглашения, заключенного с РЭЦ и Минпромторгом», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель Sollers.

Среди российских автомобильных компаний завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в числе лидеров по экспорту автомобилей на внешние рынки. В прошлом году он отправил на за рубеж 17 тыс. автомобилей, но на 2020 год в Hyundai не готовы давать прогнозы. В то же время компания подчеркивает, что для них сейчас актуальна поддержка, но нужно сократить документооборот.

«Необходимо сократить количество документов, которые нужно готовить для получения поддержки, сейчас это очень большой пакет.

В качестве новой меры было бы очень эффективно сокращение ввозных пошлин с потенциальных стран экспорта», — заявил «Газете.Ru» официальный представитель «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус».

Поддержка экспорта — мера эффективная, и во время кризиса — это правильное решение, но нельзя наши компании поддерживать вечно, они должны брать рынки не только дешевой ценой, но хорошим качеством, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Я не говорю про Porsche, возьмем, к примеру, Volkswagen — это очень известная марка автомобилей. Немцам, по сути, немного нужно, чтобы их товар был популярен за пределами ФРГ. Да, это высокая планка, но к ней и надо стремиться. Все идут по этому пути, потому что иного не дано, а для для начала нужно научиться делать товары хорошо у себя дома», — поделился мнением Ифанов.