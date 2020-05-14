Мер по спасению нефти оказалось мало 

Глава агентства одобрил решение арабских стран дополнительно сократить добычу.

«Я действительно приветствую это, но достаточно ли этого, — я так не думаю», — уточнил он.

По словам Бироля, первые признаки восстановления видны, но о полной картине говорить пока рано.

Сокращение добычи нефти происходит в рамках нового соглашения стран ОПЕК+, которое вступило в силу в начале мая. Кроме того, о добровольном снижении с 1 июня за пределами сделки также заявили Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

США официально не принимали на себя никаких обязательств. В середине мая снижение коммерческих запасов повлекло за собой рост цен.