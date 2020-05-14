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Лукашенко возмущен ценой российского газа для Белоруссии 

Павел Тиунов и ещё 18 43 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил, по каким ценам российский газ отпускается в Белоруссию и страны Европы. По словам главы государства, европейские страны получают энергоресурсы почти в два раза дешевле, сообщает агентство экономической информации «Прайм».
Лукашенко подчеркнул, что согласно переданной ему информации отпускная стоимость российского газа для Европы составляет 65-68 долларов за тысячу кубометров. В то время как Белоруссия платит 127 долларов.
«Я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — подчеркнул президент.
Автор статьи подчеркивает, что на встрече с премьер-министром республики Сергеем Румасом Лукашенко обсудил грядущие переговоры с Газпромом на тему снижения цены на газ. При этом упор в беседе белорусские эксперты планируют сделать на доходность российской компании от поставок сырья в Белоруссию. Румас также подчеркнул, что речь не идет о «выбивании скидки». По его словам, белорусы стремятся к установлению справедливой цены.
Комментарии 156
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Газпром , агентство "ПРАЙМ"
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