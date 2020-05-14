Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил, по каким ценам российский газ отпускается в Белоруссию и страны Европы. По словам главы государства, европейские страны получают энергоресурсы почти в два раза дешевле, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Лукашенко подчеркнул, что согласно переданной ему информации отпускная стоимость российского газа для Европы составляет 65-68 долларов за тысячу кубометров. В то время как Белоруссия платит 127 долларов.

«Я уже не говорю про год 75-летия Победы, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — подчеркнул президент.