Путин назвал главную задачу нового развития экономики

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План по долгосрочному развитию экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и внести структурные изменения за счет технологического развития во всех сферах.

Президент России Владимир Путин заявил, что готовящийся план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста.

«Сейчас идет подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача — не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста», — заявил он.

Глава РФ уточнил, что данную задачу необходимо выполнить за счет глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах.

Ранее Путин поручил кабинету министров до 1 июня предоставить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Также он сравнил сегодняшнее положение дел в сфере экономики с предыдущим кризисом в 2008 году. Он подчеркнул, что тогда был мировой финансовый кризис, а в настоящее время пандемия значительно ограничивает экономическую активность внутри России.