Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
74.17
82.00
80.20
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
31.41
+1.03 Золото
1730.00
–0.02 РТС
1102.98
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
14.05
1.0805
–0.0150
30.04
1.0955
11.05
03.05
19.04

Систему tax free хотят сделать электронной 

Парламентская газета 1 час назад
Систему tax free хотят сделать электронной
Фото: PIXABAY.COM
Магазины будут формировать чеки, необходимые для возврата НДС покупателю-иностранцу, в электронном виде, а весь документооборот между ними и заинтересованными органами тоже будет производить онлайн. Такой правительственный законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в мае.
По действующему законодательству иностранцы, которые покупают товары в России и вывозят их за пределы Евразийского экономического союза, имеют право на возврат налога на добавленную стоимость, который был включён цену покупки.
Согласно инициативе, магазины смогут формировать чек для компенсации суммы налога в электронном виде. Документооборот между магазинами, налогоплательщиками, которые должен компенсировать сумму налога, Федеральной таможенной службой России и Федеральной налоговой России тоже будет происходить в электронном виде. Эти структуры смогут обмениваться чеками, которые нужны для компенсации налога, сведениями об отметках таможни о том, что товары действительно вывезли за пределы Евразийского экономического союза, и информацией о суммах, которые компенсировали иностранным покупателям.
Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства
Парламентская газета: последние новости
Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии В ООН оценили публикации западных СМИ о смертности от коронавируса в России В ООН оценили публикации западных СМИ о смертности от коронавируса в России Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Комментарии
Экономика , Госдума , Федеральная таможенная служба , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коммунальщики в России бьют тревогу
Коммунальщики в России бьют тревогу
Западные СМИ: Германия нашла замену евро
Западные СМИ: Германия нашла замену евро
ЦБ начал скупать доллары
ЦБ начал скупать доллары
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
«Сжигает мосты»: Россия ответила на угрозы Киева
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение