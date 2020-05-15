Систему tax free хотят сделать электронной 

Все новости на карте

Видео дня. Подано 2 млн заявлений на помощь от государства

Парламентская газета: последние новости

Переговоры с Россией по цене за газ пройдут в мае, заявил премьер Белоруссии

В ООН оценили публикации западных СМИ о смертности от коронавируса в России

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году