Систему tax free хотят сделать электронной 

Магазины будут формировать чеки, необходимые для возврата НДС покупателю-иностранцу, в электронном виде, а весь документооборот между ними и заинтересованными органами тоже будет производить онлайн. Такой правительственный законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в мае.
По действующему законодательству иностранцы, которые покупают товары в России и вывозят их за пределы Евразийского экономического союза, имеют право на возврат налога на добавленную стоимость, который был включён цену покупки.
Согласно инициативе, магазины смогут формировать чек для компенсации суммы налога в электронном виде. Документооборот между магазинами, налогоплательщиками, которые должен компенсировать сумму налога, Федеральной таможенной службой России и Федеральной налоговой России тоже будет происходить в электронном виде. Эти структуры смогут обмениваться чеками, которые нужны для компенсации налога, сведениями об отметках таможни о том, что товары действительно вывезли за пределы Евразийского экономического союза, и информацией о суммах, которые компенсировали иностранным покупателям.