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Эксперты: потери мировой экономики от пандемии могут достичь $8,8 трлн 

ТАСС 2 часа назад
Мировой экономике предрекли триллионные потери
Фото: globallookpress.com
Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавируса в этом году могут составить от $5,8 трлн до $8,8 трлн. Такой прогноз содержится в распространенном в пятницу докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого базируется в Маниле.
"Мировая экономика может понести убытки в размере от $5,8 трлн до $8,8 трлн, что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни (COVID-19 — прим. ТАСС)", — отмечается в документе.
Эксперты банка уточнили, что рассчитанные ими потери в $8,8 трлн предполагают сценарий с "длительным периодом сдерживания" пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит $5,8 трлн.
В частности, экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от $1,7 трлн (сценарий в три месяца) до $2,5 трлн (полугодовой период).
"КНР может понести убытки в размере от $1,1 трлн до $1,6 трлн", — уточняется в докладе.
Ранее в своем прогнозе от 3 апреля АБР прогнозировал объем потерь мировой экономики от пандемии COVID-19 на уровне от $2 трлн до $4,1 трлн.
"Новый анализ представляет общую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб экономике", — отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.
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Комментарии
Экономика , ИТАР-ТАСС
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