Мишустин сообщил о решениях по новым мерам поддержки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг на заседании кабмина был подготовлен ряд решений, которые позволят выполнить поручения президента о новых мерах поддержки.

"Уже в четверг на заседании правительства был принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать поручения президента. Речь идет о стимулирующих выплатах сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, которые оказывают помощь больным коронавирусом или людям из группы риска", — сказал Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Суммы дополнительных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными пациентами, уточнил Мишустин.

"На эти цели мы направим свыше 7,5 миллиардов рублей", — отметил он.

Ранее премьер попросил членов кабмина подготовить перечень нормативных актов по реализации мер поддержки граждан и экономики, о которых в понедельник объявил глава государства.