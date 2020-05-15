Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.65
82.00
79.64
Прогноз
18.05 – 25.05
$
75.90
81.19
Индексы и котировки Brent
31.96
+0.28 Золото
1735.80
+0.05 РТС
1126.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0815
–0.0139
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

Кабмин подготовил решения для реализации новых мер поддержки 

Прайм 1 час назад
Мишустин сообщил о решениях по новым мерам поддержки
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг на заседании кабмина был подготовлен ряд решений, которые позволят выполнить поручения президента о новых мерах поддержки.
"Уже в четверг на заседании правительства был принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать поручения президента. Речь идет о стимулирующих выплатах сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, которые оказывают помощь больным коронавирусом или людям из группы риска", — сказал Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Суммы дополнительных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными пациентами, уточнил Мишустин.
"На эти цели мы направим свыше 7,5 миллиардов рублей", — отметил он.
Ранее премьер попросил членов кабмина подготовить перечень нормативных актов по реализации мер поддержки граждан и экономики, о которых в понедельник объявил глава государства.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
Прайм: последние новости
Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале упала на 25%, до $16,7 млрд Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале упала на 25%, до $16,7 млрд ВВП Евросоюза в I квартале упал на 2,6%, рекордное падение с 2009 года ВВП Евросоюза в I квартале упал на 2,6%, рекордное падение с 2009 года Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска должна быть снижена Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска должна быть снижена
Комментарии 1
Экономика , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Квартиры в Новой Москве подорожали
Квартиры в Новой Москве подорожали
Риелторы раскрыли секреты долгой продажи квартир
Риелторы раскрыли секреты долгой продажи квартир
Рубль не устоял под натиском нефти
Рубль не устоял под натиском нефти
В России дали прогноз по продолжительности кризиса
В России дали прогноз по продолжительности кризиса
Видео
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Число безработных в России резко выросло
03:12
Число безработных в России резко выросло
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение