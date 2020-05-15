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Эксперт оценил решение немецкого регулятора по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил решение Германии по «Севпотоку-2»
Фото: РИА Новости
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT отказ немецкого регулятора освободить «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза.
«Еврокомиссия приняла распространение Газовой директивы на морские газопроводы и требовала довольно быстро всё это сделать от национальных регуляторов. Германия долго сопротивлялась и установила дату: если «Северный поток — 2» будет достроен до 23 мая, то он не попадёт под это регулирование», — отметил Юшков.
Он подчеркнул, что Германия рассчитывала на то, что «Северный поток — 2» будет достроен до этой даты, но это сделать не удалось в связи с введением санкций против газопровода в конце 2019 года.
«Германия просто не смогла ещё раз отодвинуть эту дату… Для неё было политически сделать это очень тяжело», — пояснил эксперт.
По его словам, Nord Stream 2 AG всё-таки будет продолжать пытаться получить это исключение.
«Я думаю, он (оператор. — RT) будет обращаться в суды и оспаривать это решение. Даже если ему не удастся получить право исключения из-под норм Третьего энергопакета, он будет пытаться встроиться в правила игры», — заключил аналитик.
Ранее немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG — оператора проекта «Северный поток — 2» — об освобождении проекта трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.
В США в конце 2019 года объявили о введении санкций против проекта газопровода, после чего швейцарская компания Allseas приостановила работу над ним.
В феврале министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Москва не сможет обойти американские санкции и самостоятельно достроить «Северный поток — 2» из-за отсутствия необходимых технологий.
В российском Минэнерго заверили, что прогнозы по срокам завершения проекта сохраняются, его закончат в конце 2020 — начале 2021 года.
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Комментарии 2
Экономика , Игорь Юшков , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , Финансовый университет , Еврокомиссия , Минэнерго
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