Еще одна страна дополнительно сократит добычу нефти

Оман думает дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ углубить свое сокращение добычи нефти в июне на еще 10-15 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра нефти страны Мухаммеда ар-Румхи.

Ранее в мае Саудовская Аравия заявила, что в июне дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки, до 7,492 миллиона баррелей в сутки. А вслед за королевством о добровольном углублении сокращения добычи заявили Кувейт (на 80 тысяч баррелей в сутки в июне) и ОАЭ (на 100 тысяч).

"Оман рассматривает сокращение своей добычи нефти в июне на еще 10-15 тысяч баррелей в сутки", — пишет агентство со ссылкой на слова министра.

"Вероятно, эти (дополнительные — ред.) сокращения начнутся с июня", — цитируются слова ар-Румхи в материале.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Оман в мае-июне должен снизить производство нефти на 201 тысячу баррелей в сутки с уровня октября 2018 года, который составлял 883 тысячи баррелей в сутки.