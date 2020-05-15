Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спасение национальной экономики заключается в экспорте картофеля за границу. В связи с этим глава государства поручил посеять «весь оставшийся» в стране корнеплод, сообщает агентство БелТа.
Белорусский лидер предположил, что в 2020 году картофель «будет в цене». По его мнению, в России и на Украине ожидается особенный спрос.
«Я попросил, чтобы собрали всё, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что главная задача — продать картофель по хорошей цене, а не просто реализовать товар в большом объёме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко указал на чрезмерную стоимость российского газа для белорусских потребителей. Президент отметил, что в Европу энергоресурсы из России продаются почти в два раза дешевле. Правительство Белоруссии намерено в ближайшее время провести переговоры с руководством «Газпрома», чтобы отстоять справедливую цену на «голубое топливо».