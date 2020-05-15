Лукашенко нашел спасение Белоруссии в продаже картофеля 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спасение национальной экономики заключается в экспорте картофеля за границу. В связи с этим глава государства поручил посеять «весь оставшийся» в стране корнеплод, сообщает агентство БелТа.

Белорусский лидер предположил, что в 2020 году картофель «будет в цене». По его мнению, в России и на Украине ожидается особенный спрос.

«Я попросил, чтобы собрали всё, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что главная задача — продать картофель по хорошей цене, а не просто реализовать товар в большом объёме.