Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль одобрил отказ Федерального сетевого агентства (BNA) Германии вывести газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы. Такое сообщение размещено на сайте кабинета министров.

По словам Шмыгаля, действия регулятора свидетельствуют о преданности Берлина единым правилам Евросоюза , независимо от компании и страны. Глава правительства также подчеркнул, что Украина остается надежным партнером ЕС в транзите газа.

Решение BNA говорит о том, что объем поставок по пока еще не достроенному «Северному потоку-2» сокращается в два раза. Обновленная газовая директива ЕС требует, чтобы половина мощности газопроводов, приходящих в регион по морю, была зарезервирована для альтернативных поставщиков.

В России право на экспорт трубопроводного газа есть только у «Газпрома» . Это означает, что никакая другая компания не сможет воспользоваться резервом и начать поставки в Европу.

Оператор строительства Nord Stream 2 AG назвал решение BNA незаконным и противоречащим конституции Германии. В компании считают, что в финансовом плане «Северный поток-2» был завершен до мая 2019 года, как и требуют условия газовой директивы. До этой даты проект получил все инвестиции. Однако в регуляторе решили ориентироваться на физическое окончание строительства.

Работы на газопроводе прекратились после введения санкций США в декабре 2019 года. Швейцарский подрядчик Allseas отказался от исполнения контракта. Россия объявила о намерении достроить «Северный поток-2» своими силами. В настоящее время в немецком порту Мукран находится трубоукладчик «Академик Черский». Он способен завершить проект, но официально об его использовании не сообщалось.