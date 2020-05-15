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Украина одобрила отказ Германии «Северному потоку-2» 

Lenta.ru 43 минуты назад
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Фото: Reuters
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль одобрил отказ Федерального сетевого агентства (BNA) Германии вывести газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы. Такое сообщение размещено на сайте кабинета министров.
По словам Шмыгаля, действия регулятора свидетельствуют о преданности Берлина единым правилам Евросоюза, независимо от компании и страны. Глава правительства также подчеркнул, что Украина остается надежным партнером ЕС в транзите газа.
Решение BNA говорит о том, что объем поставок по пока еще не достроенному «Северному потоку-2» сокращается в два раза. Обновленная газовая директива ЕС требует, чтобы половина мощности газопроводов, приходящих в регион по морю, была зарезервирована для альтернативных поставщиков.
В России право на экспорт трубопроводного газа есть только у «Газпрома». Это означает, что никакая другая компания не сможет воспользоваться резервом и начать поставки в Европу.
Оператор строительства Nord Stream 2 AG назвал решение BNA незаконным и противоречащим конституции Германии. В компании считают, что в финансовом плане «Северный поток-2» был завершен до мая 2019 года, как и требуют условия газовой директивы. До этой даты проект получил все инвестиции. Однако в регуляторе решили ориентироваться на физическое окончание строительства.
Работы на газопроводе прекратились после введения санкций США в декабре 2019 года. Швейцарский подрядчик Allseas отказался от исполнения контракта. Россия объявила о намерении достроить «Северный поток-2» своими силами. В настоящее время в немецком порту Мукран находится трубоукладчик «Академик Черский». Он способен завершить проект, но официально об его использовании не сообщалось.
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Комментарии 5
Экономика , Газпром , ЕС , Правительство Украины
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