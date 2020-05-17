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Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта 

Майк Габриелян и ещё 1 1 час назад
Экономист рассказал, будут ли банки замораживать вклады россиян и чем это грозит. В интервью изданию «Свободная пресса» аналитик группы «Финам» Алексей Коренев заявил, что власти и кредитные организации не решатся на подобный шаг. Тем более, что острой необходимости в заморозке вкладов населения не наблюдается.
«Нужно иметь в виду, что люди, принимающие подобные решения, оценивают не только экономическую сторону вопроса, но и социальную. Любая заморозка вкладов вызовет взрыв недовольства, а также панический отток денег со вкладов. А вот паника как раз банки может обвалить», — сказал Коренев.
По его словам, даже слухи о возможной заморозке депозитов могут привести к тому, что люди кинутся снимать деньги со счетов. Этим сразу воспользуется черный рынок.
«Сейчас никому не нужен рост социальной напряженности. И без того из-за коронавируса в людях зреет недовольство действиями или бездействием властей. Добавлять сюда заморозку вкладов — значит, окончательно обозлить население», — подытожил эксперт.
Он отметил, что доля валютных вкладов в общем объеме невелика и заморозка бессмысленна. Тем более, что у России имеются огромные золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния — своеобразная «подушка безопасности», которая позволяет компенсировать потерю доходов государства и исполнить все социальные обязательства
Россияне бросились забирать сбережения из банков
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сызрани посетитель банка агрессивно донимал сотрудников, не давал им работать, матерился и вел себя вызывающе.
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Экономика , Видео , Алексей Коренев , интернет-издание "Свободная пресса"
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