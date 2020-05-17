Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта 

Экономист рассказал, будут ли банки замораживать вклады россиян и чем это грозит. В интервью изданию «Свободная пресса» аналитик группы «Финам» Алексей Коренев заявил, что власти и кредитные организации не решатся на подобный шаг. Тем более, что острой необходимости в заморозке вкладов населения не наблюдается

«Нужно иметь в виду, что люди, принимающие подобные решения, оценивают не только экономическую сторону вопроса, но и социальную. Любая заморозка вкладов вызовет взрыв недовольства, а также панический отток денег со вкладов. А вот паника как раз банки может обвалить», — сказал Коренев.

По его словам, даже слухи о возможной заморозке депозитов могут привести к тому, что люди кинутся снимать деньги со счетов. Этим сразу воспользуется черный рынок.

«Сейчас никому не нужен рост социальной напряженности. И без того из-за коронавируса в людях зреет недовольство действиями или бездействием властей. Добавлять сюда заморозку вкладов — значит, окончательно обозлить население», — подытожил эксперт.

Он отметил, что доля валютных вкладов в общем объеме невелика и заморозка бессмысленна. Тем более, что у России имеются огромные золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния — своеобразная «подушка безопасности», которая позволяет компенсировать потерю доходов государства и исполнить все социальные обязательства