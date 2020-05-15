Кого добьют санкции США против КНР

Конфликт между США и Китаем снова переходит в острую фазу. 12 мая группа сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесла законопроект о санкциях против Пекина. Многие эксперты уверены, что эскалация напряженности между двумя странами может поставить крест на хрупкой перспективе всей мировой экономики начать постепенно выбираться из пандемического кризиса.

В начале недели сенатор Линдси Грэм и его коллеги внесли законопроект о санкциях против Китая за пандемию коронавируса и ее последствия, а на следующий день раскрыл его подробности.

Если в течение двух месяцев со дня принятия закона Китай не предоставит полный отчет по возникновению пандемии, не подтвердит, что закрыл все рынки, где люди могут подцепить вирус от животных, и не освободит всех активистов, задержанных в Гонконге после начала эпидемии, американские власти получат право ввести против страны санкции.

Вашингтон уже давно обвиняет Пекин в разразившейся эпидемии, подозревая страну в сокрытии информации о вирусе: на днях Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что разочарован тем, что китайская сторона даже не затронула тему зарождавшейся эпидемии, когда американская делегация приезжала в страну в январе.

Еще в первых числах мая The Daily Telegraph обнародовала доклад разведывательного союза «Пять глаз» (в него входят секретные службы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), в котором также упоминались попытки китайского правительства предотвратить распространение информации об эпидемии и уничтожить хранившиеся в одной из лабораторий Уханя образцы коронавируса.

Подлил масло в огонь и главный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт: он подал иск в суд, требуя от Китая возместить ущерб, нанесенный пандемией COVID-19. То же самое сделал и главный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч.

На врагах не экономят

Обвинения против Китая — главный «козырь» администрации Дональда Трампа в противостоянии с КНР. Еще во время первой предвыборной кампании действующего президента, он заявлял о намерении сделать все для того, чтобы американский бизнес вернулся на родину, чтобы Америка «снова стала великой». Поэтому весьма показательно, что законопроект о санкциях против Китая в сенат внес именно Линдси Грэм.

«Я бы назвал Линдси Грэма представителем президента в сенате США — и его наиболее последовательным сторонником и единомышленником. И он сделал шаг к введению «санкций из ада»,

В сложившейся ситуации ученый видит синтез двух механизмов, действующих одновременно. «Первый — подготовка доклада по линии разведывательного сообщества, который сделает Китай ответственным за распространение коронавируса. И тогда этот доклад станет поводом для выдвижения экономических и политических претензий к Китаю на основе уже принятого закона о санкциях», — уверен Владимир Васильев.

Эксперт считает, что администрация Трампа надеется на принятие закона, аналогичного CAATSA («Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций», принятый в августе 2017-го), который

станет правовой рамкой для введения санкций против Китая как бы от лица всего американского народа.

Шансов, что законопроект не пройдет процедуру утверждения практически нет. «Насколько я понимаю, его можно принять простым большинством в сенате, а учитывая специфику нынешних американо-китайских отношений, даже у демократов остается мало шансов положить его под сукно», — прокомментировал Владимир Васильев «Газете.Ru».

По мнению ученого, суть нового законопроекта в том, чтобы дать Трампу легальную возможность влиять на инфраструктуру экономических связей двух стран.

«Для США важно создать угрозу для китайских предприятий, которые работают на территории страны,

— считает эксперт. — Например, замораживать их активы, счета, арестовывать продукцию. По существу — это рычаг давление на китайские фирмы, непосредственно работающие на американском рынке».

суть остается в том, чтобы сделать Китай менее привлекательным направлением для инвестиций американских фирм. Именно этого Трамп и добивается с самого начала своей президентской карьеры. С другой стороны, отмечает ученый, закон поможет внедрить меры, которые будут препятствовать переезду американских компаний в Китай. Технически это может выглядеть как отказ в предоставлении кредитов и ограничения на трансграничный перевод средств, но

Частично отголоски этой политики видны уже сейчас. На днях стало известно, что в США откроется фабрика крупнейшего тайваньского производителя микросхем TSMC: в перспективе завод за $12 млрд будет производить перспективные 5-нанометровые процессоры.

администрация президента готовит указ, по которому все лекарства первой необходимости должны будут производиться на территории США. Вдобавок 14 мая Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении запрета американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от Huawei. А уже на следующий день телеканал CNBC рассказал, что

Поводом, как утверждает CNBC, стало выступление руководителя одного из подразделений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Джанет Вудкок, заявившей, что 72% всех поставок лекарственных ингредиентов находятся за пределами страны, причем 13% из их числа — в Китае.

Лес рубят — щепки летят

Главным побочным эффектом от нового санкционного закона Владимир Васильев из ИСК РАН назвал вероятность того, что администрация Трампа будет пытаться использовать его, чтобы принудить Китай к соблюдению условий первого этапа торговой сделки, или в процессе заключения второго.

«Президент США сможет угрожать Китаю санкциями в рамках этого закона, если тот повысит объем своего экспорта или будет отказываться от части импорта, который определен первым этапом торговой сделки,

— считает Владимир Васильев. — А если Китай возьмет на себя какие-то дополнительные обязательства, санкции к ним применяться не будут».

По итогам тарифной войны между США и Китаем, продлившейся почти два года (весной 2018-го Трамп начал вводить тарифы на импорт китайских товаров, после чего Пекин практически отказался от импорта энергоресурсов и продовольствия из США), в январе 2020-го страны заключили торговую сделку.

Основное условие сделки — Пекин взял на себя обязательство в течение двух лет дополнительно закупить американских товаров на $200 млрд долларов. Это касается промышленности, сельхозпродукции, топлива и сферы услуг — тем самым Трамп надеялся сократить торговый дефицит, возникший из-за того, что китайский экспорт в США значительно превышал импорт (в 2019-м году американский дефицит в общей корзине составил $295,8 млрд).

Владимир Васильев, как и многие другие эксперты, считает, что Трамп может использовать санкционный шантаж, чтобы вынудить Китай соблюдать текущие условия сделки.

11 мая китайская ежедневная газета Global Times («Хуаньцю шибао») написала, что близкие к переговорам с американцами советники рекомендовали чиновникам аннулировать предыдущее соглашение и начать новые переговоры.

«Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили сделку. Я тоже это слышал. Они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать эту сделку более выгодной для них», — гневно отреагировал Трамп на такую перспективу (цитата РБК по Reuters).

Если США и Китай вернутся к полномасштабной экономической войне, ее последствия ощутит на себе вся мировая экономика.

Еще в ходе торговой войны, в июле прошлого года темпы экономического роста КНР упали до 6,3% в годовом выражении — это худший показатель в стране с марта 1992-го.

Замедление китайской экономики сказалось на всех остальных странах: темпы мирового роста ВВП начали замедляться, а по России, в частности, ударило падение цен на нефть из-за снижения спроса на энергоносители в Китае (в начале апреля 2018-го баррель стоил около $70, а к концу года уже порядка $50).

«Перерастание экономического конфликта между США и Китаем в острую фазу — это то, чего весь мир боится больше всего. Если они сцепятся в полной мере, то это может обвалить всю мировую экономику, — пояснил Владимир Васильев «Газете.Ru». —

С экономической точки зрения это приведет к тому, что нынешняя рецессия станет еще хуже, причем как по длительности, так и по глубине всего набора обострившихся проблем».