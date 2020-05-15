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Путин поручил списать налоги для малого бизнеса 

Lenta.ru 30 минут назад
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги за II квартал для малого бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 15 мая.
Глава государства поручил правительству обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий.
В том числе речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, а также НКО.
К 1 июня кабмин также должен предоставить индивидуальным предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за текущий год на величину одного минимального размера оплаты труда. Самозанятым планируется выделить из федерального бюджета сумму в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход. Также правительство должно вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, который был уплачен в 2019 году.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возможность получения предприятиями, которые пострадали от пандемии, а также НКО кредитов для поддержки занятости со сроком погашения до 1 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что Путин распорядился рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке россиян, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, а также обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, которые борются с инфекцией.
За последние сутки в России было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период умерли 2418 человек.
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Экономика , Компании , Владимир Путин
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