Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.95
82.00
79.85
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
32.74
–0.30 Золото
1741.50
+0.03 РТС
1107.49
–0.62
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0821
–0.0161
01.05
1.0981
12.05
04.05
20.04

Названы два сценария восстановления авиационной отрасли России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 2 часа назад
Названы два сценария восстановления авиаотрасли России
Фото: РИА Новости
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что есть два прогноза по тому, как будет восстанавливаться авиационная отрасль России.
Пассажиропоток в 2020 году может упасть на 53,1% по оптимистичному прогнозу по сравнению с прошлым годом, и на 75% — по базовому, пояснил министр, передает РИА «Новости».
«ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. ВЗГЛЯД) передали нам сводный отчет, который показывает, как потенциально могут восстанавливаться авиаперевозки. Там два возможных сценария: V-образное восстановление, которое показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились», — сказал глава ведомства.
В таком формате российская авиаотрасль сможет восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с 2019 годом уже к концу нынешнего года.
«Но при этом в целом, за счет спада в середине года, отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год. Если мы в прошлом году перевезли 128 млн пассажиров, то в режиме V-образного года — около 60 млн пассажиров за год», — пояснил он.
По его словам, это оптимистичный прогноз.
Базовый прогноз, отметил, Дитрих, U-образный.
«То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — уточнил министр.
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что рассадка пассажиров через одного в самолетах неэффективна и сильно повышает цены на билеты.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения, но выступила против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами.
В то же время Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на авиарейсы с расчетом заполняемости самолетов только на половину посадочных мест, такая мера необходима для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятий ограничений по коронавирусу, считают в ведомстве.
Видео дня. Закупочные цены на основные продукты за неделю снизились
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Северному потоку-2» придется искать новые лазейки «Северному потоку-2» придется искать новые лазейки Мишустин потребовал неукоснительного выполнения мер поддержки граждан и бизнеса Мишустин потребовал неукоснительного выполнения мер поддержки граждан и бизнеса Россия в три раза снизила вложения в госдолг США Россия в три раза снизила вложения в госдолг США
Комментарии
Экономика , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль устойчиво растет
Рубль устойчиво растет
Италия приняла пакет поддержки экономики и населения
Италия приняла пакет поддержки экономики и населения
Мишустин сообщил о решениях по новым мерам поддержки
Мишустин сообщил о решениях по новым мерам поддержки
Российские авиакомпании начали повышать цены
Российские авиакомпании начали повышать цены
Ограничения на экспорт дезинфекторов смягчили
Ограничения на экспорт дезинфекторов смягчили
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Россиянам дали совет по сохранению сбережений
00:16
Россиянам дали совет по сохранению сбережений
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение