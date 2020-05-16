Названы два сценария восстановления авиаотрасли России

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Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что есть два прогноза по тому, как будет восстанавливаться авиационная отрасль России.

Пассажиропоток в 2020 году может упасть на 53,1% по оптимистичному прогнозу по сравнению с прошлым годом, и на 75% — по базовому, пояснил министр, передает РИА «Новости».

«ИКАО (Международная организация гражданской авиации — прим. ВЗГЛЯД) передали нам сводный отчет, который показывает, как потенциально могут восстанавливаться авиаперевозки. Там два возможных сценария: V-образное восстановление, которое показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились», — сказал глава ведомства.

В таком формате российская авиаотрасль сможет восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с 2019 годом уже к концу нынешнего года.

«Но при этом в целом, за счет спада в середине года, отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год. Если мы в прошлом году перевезли 128 млн пассажиров, то в режиме V-образного года — около 60 млн пассажиров за год», — пояснил он.

По его словам, это оптимистичный прогноз.

Базовый прогноз, отметил, Дитрих, U-образный.

«То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — уточнил министр.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что рассадка пассажиров через одного в самолетах неэффективна и сильно повышает цены на билеты.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения, но выступила против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами.