Мировой экономике предрекли полный коллапс

Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

Из-за пандемии коронавируса карантин во многих странах сохраняется, правительства вынуждены оказывать поддержку и бизнесу, и простым гражданам, потерявшим работу. Негативное воздействие на экономику от вынужденной остановки целых отраслей накапливается и грозит обернуться серьезным кризисом.

"Полный коллапс экономики — это реальный сценарий недалекого будущего, если экономики стран не откроются… Большая часть ущерба экономике нанесена во втором квартале этого года, но, как мы видим сейчас, к концу квартала ситуация улучшится. Тем не менее, из-за общей ситуации многие компании обнулят и обесценят свои активы, из-за чего могут вырасти задолженности, размер которых будет зависеть от отрасли. И если ограничения (карантин и запрет на работу компаний) продолжатся в третьем квартале, то вся экономика будет в большой беде", — сказал эксперт.

По его словам, ситуация дополнительно осложняется несколькими факторами: разными по характеру мерами поддержки в странах и прежним, устаревшим сегодня, подходом к ведению дел.

"Контрагенты заключенных ранее договоров, в зависимости от страны, обладают разными уровнями "амнистии" (налоговые послабления и так далее) во время этого регулируемого правительствами периода (карантина). Правительство может спасать одну группу, но по умолчанию приговаривать другую. Вдобавок финансовая сфера сегодня управляется по прежним моделям…, когда мы предполагали, что завтра будет так же, как и вчера, а по такому сценарию вам не нужны были какие-то резервы, потому что у вас всегда был доступ к капиталу", — рассказал Стаховяк.

Он считает, что первыми после приостановки откроются промышленные предприятия, а вот ресторанному бизнесу придется терпеть карантин дольше.

"По ряду причин открыть промышленный сектор гораздо легче, чем сферу услуг, в том числе рестораны, парикмахерские и бары. В промышленности больше контроля за условиями труда, что может снизить вероятность распространения инфекции. В Европе, наверное, Германия лучше всего справляется с этим кризисом, следовательно, понятны причины, по которым они снимают ограничения. Пример Германии поможет другим странам принять решения о снятии ограничений у себя", — отметил инвестор.

Отвечая на вопрос, насколько при угрозе полного коллапса мировой экономики здоровье населения может быть сдерживающим снятие карантина фактором, Стаховяк отметил, что само население устало от вынужденного "заточения" и, возможно, готово взять на себя определенные риски.