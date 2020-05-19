«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Медведев провел встречу с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». В ходе нее он назвал кризис, причиной которого стала пандемия коронавирусной инфекции, не первым для России, но особенным.

«К сожалению, пока не видно конца этому кризису», — отметил Медведев.

Он добавил, что кризисы обнажают слабые места, а в России одним из таких оказалась недостаточная эффективность служб занятости, которые и в условиях относительной стабильности выполняют свои задачи «как-то плюс-минус».

В ходе того же мероприятия Медведев заявил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции постепенно улучшается, и назвал главной задачей в настоящее время аккуратный выход из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии COVID-19.