«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.69
82.00
79.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.82
79.78
Индексы и котировки Brent
35.14
+1.04 Золото
1735.33
–0.02 РТС
1170.31
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
19.05
1.0951
+0.0043
04.05
1.0909
15.05
07.05
23.04

«Не видно конца»: Медведев об экономическом кризисе 

Артём Кульша и ещё 11 13 минут назад
Конца экономическому кризису, вызванному в России пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не видно конца. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Медведев провел встречу с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». В ходе нее он назвал кризис, причиной которого стала пандемия коронавирусной инфекции, не первым для России, но особенным.
«К сожалению, пока не видно конца этому кризису», — отметил Медведев.
Он добавил, что кризисы обнажают слабые места, а в России одним из таких оказалась недостаточная эффективность служб занятости, которые и в условиях относительной стабильности выполняют свои задачи «как-то плюс-минус».
В ходе того же мероприятия Медведев заявил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции постепенно улучшается, и назвал главной задачей в настоящее время аккуратный выход из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии COVID-19.
Комментарии 28
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Совет безопасности РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эр-Рияд нащупал слабое место Москвы»
«Эр-Рияд нащупал слабое место Москвы»
Банковские счета россиян оказались под угрозой
Банковские счета россиян оказались под угрозой
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Рубль взлетел
Рубль взлетел
Чубайс получит еще одну должность
Чубайс получит еще одну должность
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение