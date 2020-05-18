Иранская газета Kayhan заявила , что нефтяная война с Россией вместе с некоторыми другими ошибками поставили власти Саудовской Аравии в «очень плохое» экономическое положение.

По версии издания, действия наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Ибн Салмана привели страну к дефициту бюджета. Среди этих действий Kayhan перечислила Йеменскую войну, покупку дорогих дворцов, инвестиции в иностранные компании, крупные выплаты президенту США Дональду Трампу за поддержку в Сирии.

«Но самым важным фактором текущего дефицита бюджета является нефтяная война Эр-Рияда, которая обрушила цены на нефть ниже 20 долларов», — отмечает издание.

Kayhan подчеркнула, что в итоге власти начали решать проблемы за счет налогоплательщиков.

Как сообщал «Рамблер», ранее Саудовская Аравия объявила о сокращении госрасходов на 26,6 миллиарда долларов. Кроме того, c 1 июля 2020 года ставка НДС в стране вырастет с пяти до 15 процентов, а субсидии военным, госслужащим и студентам отменят.

Министр финансов и экономического развития Саудовской Аравии Мухаммед ибн Абдалла аль-Джадаан заявил, что страна получила три удара, каждый из которых способен разрушить ее экономику.

Первым шоком для экономики стало беспрецедентное падение спроса на нефть, это негативно сказалось на цене топлива и привело к резкому снижению нефтяных доходов. Вторым ударом стали меры предосторожности, принятые из-за коронавируса, серьезно сократившие внутреннюю торговую и экономическую активность. Третьим шоком для финансового сектора Саудовской Аравии он назвал «срочные и незапланированные расходы на коронавирус и вмешательство правительства в повышение доверия к здравоохранению».