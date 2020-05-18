Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.58
82.00
79.58
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.00
78.62
Индексы и котировки Brent
32.74
–0.30 Золото
1760.81
+0.04 РТС
1107.49
–0.62
Динамика валют
EUR / USD
18.05
1.0818
–0.0091
04.05
1.0909
14.05
06.05
22.04

Нефтяная война: расплата саудитов за конфликт с Россией 

Мария Иванова 32 минуты назад
Иранская газета Kayhan заявила, что нефтяная война с Россией вместе с некоторыми другими ошибками поставили власти Саудовской Аравии в «очень плохое» экономическое положение.
По версии издания, действия наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Ибн Салмана привели страну к дефициту бюджета. Среди этих действий Kayhan перечислила Йеменскую войну, покупку дорогих дворцов, инвестиции в иностранные компании, крупные выплаты президенту США Дональду Трампу за поддержку в Сирии.
«Но самым важным фактором текущего дефицита бюджета является нефтяная война Эр-Рияда, которая обрушила цены на нефть ниже 20 долларов», — отмечает издание.
Kayhan подчеркнула, что в итоге власти начали решать проблемы за счет налогоплательщиков.
Как сообщал «Рамблер», ранее Саудовская Аравия объявила о сокращении госрасходов на 26,6 миллиарда долларов. Кроме того, c 1 июля 2020 года ставка НДС в стране вырастет с пяти до 15 процентов, а субсидии военным, госслужащим и студентам отменят.
Министр финансов и экономического развития Саудовской Аравии Мухаммед ибн Абдалла аль-Джадаан заявил, что страна получила три удара, каждый из которых способен разрушить ее экономику.
Первым шоком для экономики стало беспрецедентное падение спроса на нефть, это негативно сказалось на цене топлива и привело к резкому снижению нефтяных доходов. Вторым ударом стали меры предосторожности, принятые из-за коронавируса, серьезно сократившие внутреннюю торговую и экономическую активность. Третьим шоком для финансового сектора Саудовской Аравии он назвал «срочные и незапланированные расходы на коронавирус и вмешательство правительства в повышение доверия к здравоохранению».
Комментарии 180
Экономика , Видео , Статьи , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о новой российской экспансии
На Украине заявили о новой российской экспансии
У льготной ипотеки может появиться новая опция
У льготной ипотеки может появиться новая опция
«Доллар будет по 100 рублей»: когда ждать обвала
«Доллар будет по 100 рублей»: когда ждать обвала
Российские банки предупредили о списании алиментов
Российские банки предупредили о списании алиментов
Россияне начали активно скупать новый товар
Россияне начали активно скупать новый товар
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Мировой экономике предрекли полный коллапс
00:22
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение