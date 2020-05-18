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Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20% 

РИА Новости и ещё 5 55 минут назад
Глава ФРС спрогнозировал обвал ВВП США
Фото: © AP Photo / Patrick Semansky
ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы — вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
Прогнозы Пауэлла относительно безработицы оказались в полтора раза больше тех, что в конце апреля озвучивало министерство труда США.
Глава ФРС добавил, что властям, возможно, придется продолжить оказывать финансовую поддержку семьям еще три—шесть месяцев, чтобы помочь пережить последствия экономического спада, связанного с пандемией. Он также допустил, что от конгресса и Центробанка потребуется больше усилия для поддержки населения.
В то же время Пауэлл исключил, что американская экономика столкнется с кризисом, сопоставимым по масштабам с Великой депрессией.
По мнению главы ФРС, после пандемии американской экономике предстоит "постепенное восстановление". Однако оно будет в первую очередь зависеть от преодоления последствий медицинского кризиса, сокращения числа заболевших и открытия вакцины.
В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на два триллиона долларов. Позднее президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов. В середине мая палата представителей утвердила новый пакет мер размером в три триллиона долларов.
На беспрецедентные по масштабу шаги американские власти вынуждены идти из-за пандемии коронавируса. США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения. По последним данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрированы 1,486 миллиона случаев коронавируса, умерли 89,55 тысячи человек, свыше 268 тысяч вылечились.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , ФРС , Центральный банк России , CBS
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