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Bloomberg предрёк России худшее падение ВВП за 25 лет 

News.ru и ещё 17 1 час назад
России предрекли худшее падение ВВП за 25 лет
Фото: ТАСС
Аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали обрушение российского ВВП на 16% во втором квартале 2020-го. Падение окажется сильнейшим с начала 1990-х годов.
Bloomberg составил прогноз на основе данных Минфина России о доходах и расходах бюджета, придя к выводу о снижении ВВП на четверть только в апреле. Причиной падения стали ограничения, введённые для граждан и предприятий из-за мировой пандемии COVID-19.
Из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали.
Снижение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса, — цитирует РБК аналитика Скотта Джонсона, работавшего над прогнозом Bloomberg.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 19 мая пообещал «в ближайшее время» закончить разработку национального плана восстановления экономики.
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Экономика , Рынки , Михаил Мишустин , Минфин , Bloomberg , РБК
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