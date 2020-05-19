России предрекли худшее падение ВВП за 25 лет

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Аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали обрушение российского ВВП на 16% во втором квартале 2020-го. Падение окажется сильнейшим с начала 1990-х годов.

Bloomberg составил прогноз на основе данных Минфина России о доходах и расходах бюджета, придя к выводу о снижении ВВП на четверть только в апреле. Причиной падения стали ограничения, введённые для граждан и предприятий из-за мировой пандемии COVID-19.

Из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали.

Снижение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса, — цитирует РБК аналитика Скотта Джонсона, работавшего над прогнозом Bloomberg.