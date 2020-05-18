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В Киеве обвинили РФ в попытке захвата энергетического рынка 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
На Украине заявили о новой российской экспансии
Фото: РИА Новости
Россия пытается захватить энергетический рынок Украины. Об этом бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил в эфире телеканала «Украина».
Плачков, как сообщал «Рамблер», возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в 1999 и 2005-2006 годах. В настоящее время он является председателем Всеукраинской энергетической ассамблеи.
На днях в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» он обвинил власти России в попытке захватить энергетический рынок Украины. По словам экс-министра, Москва хочет уничтожить генерацию электроэнергии на Украине и ради этого готова поставлять туда энергию даже бесплатно.
Свидетельством такого намерения России Плачков назвал ее готовность поставлять дешевую энергию с Белорусской атомной электростанции (АЭС) после окончания ее строительства.
Белорусская АЭС строится в городе Островце Гродненской области. Ее суммарная мощность будет составлять 2,4 тысячи мегаватт (МВт). Пуск реакторной установки энергоблока №1 намечен на июль 2020 года, энергоблока №2 — на 2021 год.
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Экономика , Иван Плачков , Минэнерго
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