На Украине заявили о новой российской экспансии

Россия пытается захватить энергетический рынок Украины. Об этом бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил в эфире телеканала «Украина».

Плачков, как сообщал «Рамблер», возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в 1999 и 2005-2006 годах. В настоящее время он является председателем Всеукраинской энергетической ассамблеи.

На днях в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» он обвинил власти России в попытке захватить энергетический рынок Украины. По словам экс-министра, Москва хочет уничтожить генерацию электроэнергии на Украине и ради этого готова поставлять туда энергию даже бесплатно.

Свидетельством такого намерения России Плачков назвал ее готовность поставлять дешевую энергию с Белорусской атомной электростанции (АЭС) после окончания ее строительства.

Белорусская АЭС строится в городе Островце Гродненской области. Ее суммарная мощность будет составлять 2,4 тысячи мегаватт (МВт). Пуск реакторной установки энергоблока №1 намечен на июль 2020 года, энергоблока №2 — на 2021 год.