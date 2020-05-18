США нашли новый способ удушения Венесуэлы 

Пока весь мир занят борьбой с коронавирусом, США наращивают давление на Венесуэлу. У Белого дома наконец дошли руки до так называемых темных танкеров, благодаря которым Каракас обходит американские санкции. Что такое «темные» танкеры, какую роль они играют в финансировании бюджета Венесуэлы — и что способны предпринять США для борьбы с ними?

Сначала напомним суть дела.

В ответ на нежелание населения Венесуэлы поддержать проамериканский переворот, США ввели очень жесткие санкции против этой страны. Помимо прочего, под эти санкции попала Государственная нефтяная компания Венесуэлы — PDVSA, самый большой работодатель в стране и главный «добытчик» денег в венесуэльский бюджет. А вместе с компанией под санкции попали и ее танкеры — 34 судна, которые теперь можно использовать только для хранения нефти. Любой порт, который примет у себя такой танкер, сразу же сам попадет под санкции США.

Танкеры с непонятными владельцами, «мутной» историей, неизвестно откуда взявшиеся и с неизвестно откуда взявшейся нефтью внутри — совсем другое дело. У таких судов есть шансы избежать американских санкций — как и у портов, которые их принимают.

Именно поэтому с тех пор, как Вашингтон начал обкладывать санкциями любую компанию, покупающую у Венесуэлы нефть, вокруг этой страны возникло явление, которое сами американцы назвали dark tankers — «темные» танкеры. Темные, в смысле скрывающиеся «в информационной тьме» — идущие по маршруту с отключенной Автоматической идентификационной системой (АИС). Как правило, это суда под удобными флагами (например, под флагом Либерии), а судовладельцем выступает какая-нибудь небольшая компания из небольшой страны.

Игра втемную

Действия «темных» танкеров выглядят так.

На подходе к Карибскому бассейну такое судно «исчезает» — выключает АИС. Далее, прячась среди сотен больших и малых судов, бороздящих моря в регионе, танкер идет в Венесуэлу. Загрузившись там нефтью, судно уходит и включает АИС только тогда, когда отойдет достаточно далеко от венесуэльских берегов.

Далее, со слов американских экспертов, у танкеров с венесуэльской нефтью есть три возможных маршрута. Первый — это Китай, где нефть банально сливается в портовый терминал, за что Китай расплачивается с Венесуэлой живыми деньгами. Второй вариант — Индия, которая при всем своем нейтралитете по отношению к США и вроде как невраждебных отношениях с Америкой, по факту тоже потребляет венесуэльскую нефть. Американцы обвиняют компанию Reliance Industries из Индии в том, что она покупает венесуэльскую нефть. Так, один из танкеров, по сообщениям американцев, выгружался в индийском порту Сикка, где эта компания владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом.

Также существенную часть нефти получает в том или ином виде Россия. Впрочем, то, что значительная доля венесуэльской нефти по факту принадлежит России, не секрет. Причем теперь буквально — «Роснефть» , ранее доминировавшая в продажах венесуэльской нефти, продала свои активы в Венесуэле компании, собственником которой является правительство России . Пока, при низких ценах на нефть, эта сделка выглядит сомнительной, но вряд ли такие цены продержатся более-менее значимое время.

Конечно, американцы отслеживают эти танкеры, пусть и неплотно, и более-менее представляют то, как они работают. Тем более у США много вассалов и зависимых стран в регионе, и им активно помогают с получением всей необходимой информации. В списке помощников не только известный антагонист Венесуэлы — Колумбия, но и, например, немаленькая Бразилия, более чем способная отслеживать движение судов по морю.

Однако в итоге цели США — блокировать экспорт нефти из Венесуэлы –оказались не достигнутыми.

Реакция не заставила себя долго ждать. В конце марта Трамп отдал приказ ВМС США развернуть крупные силы в прилегающих к территориальным водам Венесуэлы акваториях. Американцы провели развертывание боевых кораблей и заявили, что эти силы будут бороться с наркотиками. Правда, сразу же в американских СМИ появились заявления о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро стоит за продажами в США кокаина.

Посылка военных кораблей к берегам Венесуэлы была явным жестом давления со стороны Трампа. Еще ранее, в январе, «литоральный» боевой корабль «Детройт» вторгся в территориальные воды Венесуэлы в рамках традиционного американского сценария военной провокации — так называемого учения по свободе навигации, когда военный корабль США входит в территориальные воды провоцируемой страны, злоупотребляя так называемым правом мирного прохода, предусмотренным Конвенцией ООН по морскому праву (которую США, кстати, не ратифицировали).

Ну а потом была известная попытка похищения самого Мадуро. Левая пресса в Латинской Америке утверждает, что рейд был вдохновлен объявленной американским правительством наградой за поимку Мадуро в размере 15 миллионов долларов.

Но всё это в итоге не сработало, и теперь наступает новый этап давления на Венесуэлу. На этот раз американцы объявили охоту на «темные» танкеры.

Варианты давления

14 мая МИД Венесуэлы распространил заявление, согласно которому США «преследуют» танкеры, обеспечивающие доставку потребителям нефти из Венесуэлы. Пока речь не идет о военных мерах, таких как захват судов в море. США вполне в состоянии осложнить жизнь судовладельцам, которые нарушают американские санкции. Для американцев нет проблем отследить перемещения танкеров, перевозящих нефть из Венесуэлы, и сделать их «неприкасаемыми», как ранее венесуэльские танкеры. И никакое выключение АИС тут не поможет. Таким танкерам нельзя будет зайти ни в один из портов стран, хоть как-то зависимых от США, их просто не будут туда пускать.

На первом этапе США могут такими мерами отсечь часть судовладельцев и сузить круг преследуемых судов до танкеров из таких стран, как Иран. Эти страны, с одной стороны, не боятся США, а с другой — не являются частью западного мира, и по отношению к ним (с американской точки зрения) допустимы жесткие действия.

А вот потом вполне могут начаться и силовые захваты.

И у американцев есть опыт в таких делах. В конце 90-х — начале 2000-х они активно преследовали танкеры, вывозившие в обход санкций ООН иракскую нефть. В ходе одного из рейдов, в феврале 2000 года, ими был захвачен российский танкер «Волгонефть-147», экипаж которого был обвинен в перевозке иракской нефти. Нефть была конфискована, а в Сети до сих пор ходят фото «морских котиков», радостно позирующих с «трофейным» российским флагом с танкера на палубе ракетного крейсера Monterey. Нет никаких оснований считать, что с танкерами, обеспечивающими продажи венесуэльской нефти, не может произойти что-то подобное. Тем более сейчас, когда американские корабли находятся прямо у венесуэльских берегов.

В случае с иранскими танкерами всё осложняется еще и тем, что они доставляют в Венесуэлу нефтепродукты, которые она сейчас не может вырабатывать в достаточном количестве — бензин и дизельное топливо. Также Иран (и со слов американцев, Россия) снабжают Венесуэлу реагентами, необходимыми для качественной переработки нефти.

Технически военному кораблю несложно захватить медленный и неповоротливый танкер.

Спецподразделение с корабля грузится на пару вертолетов (у любого американского эсминца или новейшего корабля Береговой охраны класса «Легенд» два вертолета на борту), и пока с одного бортовые пулеметы держат мостик танкера и экипаж на палубе под прицелом, со второго на тросах спускается группа захвата. Такие вещи американцами делались многократно, личный состав прекрасно к ним подготовлен. Нужен только приказ.

Трудно сказать, насколько далеко будут готовы зайти американцы в блокаде Венесуэлы и ее сообщений с внешним миром, но пока нет никаких признаков того, что они готовы остановиться. И у них есть все необходимые силы и средства, чтобы не останавливаться.