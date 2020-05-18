Решен вопрос ввоза ГМО в Россию

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.

Такое обращение поступило в министерство ранее от руководителей нескольких регионов. Еще раньше с подобным обращением к губернатору Калининградской области выступила корпорация "Содружество" — один из крупнейших переработчиков сои на территории России. Против такого решения выступает также Масложировой союз. По мнению противников постановления, разрешение на ввоз ГМО-сои и шрота обрушит цены на шрот внутри страны и сделает переработку сои нерентабельным бизнесом.

Постановление направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции, уверены, в свою очередь, в Минсельхозе. В ведомстве считают, что действие документа позволит создать конкурентную среду в секторе производства кормов с ГМО и увеличит количество поставляемых соевых бобов, что "положительно скажется на развитии российского птицеводства и свиноводства". А контроль качества сырья и готовой продукции будет обеспечен Россельхознадзором

"Приостановление или отмена действия акта создаст предпосылки для дефицита кормовой базы и поставит под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий. Кроме того, наличие на отечественном рынке де-факто монополии в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, является прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства", — говорят в Минсельхозе.

В связи с этим оснований для отмены постановления нет, считают в ведомстве.

При этом в министерстве обращают внимание, что ввозить в Россию можно только зарегистрированные ранее соевые бобы и шрот и только до конца 2020 года. В перспективе Минсельхоз рассматривает возможность пересмотра условий ввоза шрота и соевых бобов при достижении самообеспеченности соей.

По данным ведомства, в прошлом году производство сои составило 4,36 млн тонн. В 2020 году планируется достигнуть показателя 4,7 млн тонн, в 2021 году — 5,1 млн тонн, 2022 году — 5,6 млн тонн.