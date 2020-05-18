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Американцы начинают отказываться от покупки товаров с надписью «Сделано в Китае» 

Sostav.ru и ещё 2 41 минуту назад
Американцы начали отказываться от китайских товаров
Фото: Reuters
Все больше американцев отказываются от приобретения товаров с маркировкой «Сделано в Китае», сообщается в новом исследовании FTI Consultig, на которое обратило внимание издание Bloomberg.
40% опрошенных заявили, что не хотят покупать товар, произведенный в Китае, еще 34% заявили, что купят подобную вещь, но без особого удовольствия. Только 26% считают, что подобная маркировка никак не скажется на их желании купить необходимую вещь.
Согласно опросу, китайские товары вызывают у американских потребителей гораздо больше вопросов, чем вещи, произведенные в других странах. Например, меньше всего негатива у опрошенных по отношению к товарам, которые сделаны в Европе. Их не готовы покупать только 12% опрошенных. 16% опрошенных отказались бы от приобретения вещей, сделанных в Латинской Америке.
78% американцев готовы проголосовать за экономический протекционизм собственными деньгами. Например, они могут заплатить за товар больше, если известно, что мощности для его производства перенесены из Китая в США.
Опрос проводился с 12 по 14 мая среди 1012 человек в возрасте от 18 до 91 года.
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Экономика , Недвижимость , Рынки
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