Американцы начали отказываться от китайских товаров

Все больше американцев отказываются от приобретения товаров с маркировкой «Сделано в Китае», сообщается в новом исследовании FTI Consultig, на которое обратило внимание издание Bloomberg.

40% опрошенных заявили, что не хотят покупать товар, произведенный в Китае, еще 34% заявили, что купят подобную вещь, но без особого удовольствия. Только 26% считают, что подобная маркировка никак не скажется на их желании купить необходимую вещь.

Согласно опросу, китайские товары вызывают у американских потребителей гораздо больше вопросов, чем вещи, произведенные в других странах. Например, меньше всего негатива у опрошенных по отношению к товарам, которые сделаны в Европе. Их не готовы покупать только 12% опрошенных. 16% опрошенных отказались бы от приобретения вещей, сделанных в Латинской Америке.

78% американцев готовы проголосовать за экономический протекционизм собственными деньгами. Например, они могут заплатить за товар больше, если известно, что мощности для его производства перенесены из Китая в США.

Опрос проводился с 12 по 14 мая среди 1012 человек в возрасте от 18 до 91 года.