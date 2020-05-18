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Бег с препятствиями: как будут достраивать «Северный поток-2» 

РИА Новости 1 час назад
Бег с препятствиями: как будут достраивать «СП-2»
Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков
Суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна" готовы уже на этой неделе приступить к достройке "Северного потока — 2". Но для этого необходимо разрешение Датского энергетического агентства, в свое время до предела тянувшего с юридическими формальностями. О возможных сценариях развития ситуации с российским газопроводом — в материале РИА Новости.

Готовность номер один

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило просьбу освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
"Седьмая коллегия 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG об освобождении пролегающей в немецких суверенных водах части "Северного потока-2" от регулирования в соответствии с директивой", — говорится в сообщении агентства.
Напромним, что Газовая директива ЕС, в частности, предполагает, что одна компания не может быть одновременно и поставщиком газа, и собственником газопровода. Как объяснили представители BNA журналистам, "Северный поток — 2" не может быть выведен из-под ее действия, поскольку строительство газопровода не было закончено до вступления этого документа в силу.
Между тем все говорит о том, что "Газпром" готовится к завершению "СП-2". С Дальнего Востока на Балтику перешел трубоукладчик "Академик Черский", о возможном участии которого в достройке газопровода заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак.
И хотя эксперты неоднократно указывали, что судно следует в Калининград для капитального ремонта, там "Академик Черский" лишь заполнил топливные баки и отправился в германский порт Мукран, служащий логистической базой "СП-2". Причем по пути в Германию судно сделало крюк, чтобы пройти по трассе газопровода.
Во вторник "Академик Черский" причалил к пирсу. Как установили аналитики Bloomberg по спутниковым снимкам Planet Labs Inc., туда из хранилища доставляют трубы. У соседнего пирса в Мукране стоит баржа "Фортуна". Она уже работала на проекте у берегов России.
Таким образом, на этой неделе российские суда смогут выйти в море. Вероятно, "Академик Черский" и "Фортуна" возьмутся за разные нитки газопровода.
Ситуация вокруг Газовой директивы ЕС никак не скажется на завершении "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
"Законодательная база для выдачи разрешений на строительство отличается от правил ЕС для эксплуатации газопроводов", — пояснили в компании.
То есть о проблемах с директивой оператору проекта придется задуматься, лишь когда газопровод будет готов к работе.
Напомним, что на крайний случай у "Газпрома" имеется "план Б": как писали осенью прошлого года немецкие СМИ, российский холдинг создал отдельную компанию, которой передадут в собственность и управление 12-мильный участок "Северного потока — 2" в немецких территориальных водах, попадающих под юрисдикцию Евросоюза. В этом случае требование ЕС о разных поставщике и операторе будет выполнено.

Датский тормоз

Тем не менее способность Nord Stream 2 приступить к достройке газопровода в ближайшие дни вызывает большие сомнения у специалистов. Дело в том, что для этого необходимо согласовать обновленный план работ в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Именно это ведомство до предела задержало выдачу разрешения на строительство, что, по сути, стало главной причиной всех нынешних проблем проекта. Очевидно, к тактике проволочек датчане прибегнут и сейчас, благо сроки рассмотрения обновленного плана никак не регламентируются.
Скорее всего, DEA затянет с разрешением до июля, когда в районе датского острова Борнхольм начинается нерест трески. И любые морские работы в том районе запретят на два месяца.
Значит, строительство возобновится только в сентябре. По первой ветке осталось уложить около 60 километров труб, по второй — порядка 80. При средней скорости два километра в сутки на завершение газопровода понадобится чуть больше месяца.
Таким образом, с учетом пусконаладочных работ "Северный поток — 2" запустят в озвученные президентом России Владимиром Путиным сроки — в конце 2020 года или первом квартале 2021-го.
Однако активность "Академика Черского" и "Фортуны" в Мукране свидетельствует о том, что Nord Stream 2 всерьез рассчитывает вернуться к проекту прямо сейчас. Основания для оптимизма действительно есть.
Во-первых, решена проблема с газовым транзитом через Украину — а именно это было главной политической причиной, по которой DEA затягивала рассмотрение всех документов по "СП-2".
Во-вторых, осенью Дании пришлось остановить на три года добычу на собственном месторождении Тайра, и теперь Копенгаген остро нуждается в закупках у Германии газа, поставляемого из России.
Так что у DEA имеются серьезные мотивы прекратить политические интриги и оперативно согласовать план достройки газопровода. В любом случае, все определится уже на текущей неделе.
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Экономика , Компании , Статьи , Александр Новак , Владимир Путин , Газпром , ЕС , Минэнерго , РИА Новости , Bloomberg
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