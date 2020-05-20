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Доходы России от экспорта нефти в I квартале снизились на 12% 

Rambler News Service и ещё 7 1 час назад
Доходы России от экспорта нефти снизились
Фото: ТАСС
Россия сократила в январе—марте 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% — до $29,159 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 63,084 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе—марте сократились на 7% — до $16,322 млрд В физическом выражении экспорт нефтепродуктов сократился на 2,7% — до 36,922 млн тонн.
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Экономика , Федеральная таможенная служба
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