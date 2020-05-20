Доходы России от экспорта нефти снизились

Россия сократила в январе—марте 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% — до $29,159 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 63,084 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе—марте сократились на 7% — до $16,322 млрд В физическом выражении экспорт нефтепродуктов сократился на 2,7% — до 36,922 млн тонн.