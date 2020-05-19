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Чубайс призвал власти РФ «слезть с нефтяной иглы» 

Павел Тиунов 38 минут назад
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью YouTube-каналу Forbes заявил, что российская экономика должна найти новый ориентир. По его словам, если не «слезть с нефтяной иглы» в ближайшее время, то Россия окажется в тупике.
Чубайс рассказал о ловушке для российской экономики
Чубайс отметил, что «хребет экономики», базирующийся в основном на нефтегазовых доходах, в 2020 году пошатнулся из-за срыва сделки ОПЕК + и пандемии коронавируса. Произошедшее глава «Роснано» назвал не «звоночком», а «набатным колоколом».
«Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете», — отметил Чубайс, подчеркнув, что дальнейшее промедление грозит стране тупиком через ближайшие три года.
Он добавил, что российский бюджет формируется из расчета в 42,5 доллара за баррель нефти. В то же время аналитики, по его словам, прогнозируют, что стоимость барреля «черного золота» в ближайшие несколько лет едва ли поднимется выше 40 долларов, а это обстоятельство способно подвергнуть страну «стратегическому риску».
«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — резюмировал Чубайс.
В конце марта, как сообщал «Рамблер», Анатолий Чубайс подсчитал потери экономики России от пандемии коронавируса. По мнению главы «Роснано», убытки будут исчисляться триллионами рублей. При этом он выразил уверенность, что страну спасет «обруганная и проклятая кубышка» — стабилизационный фонд.
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Экономика , Видео , Цена на нефть , Анатолий Чубайс , Роснано , ОПЕК
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