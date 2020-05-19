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Британия решила запретить свободную трудовую иммиграцию из Европы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Британия запретит свободную трудовую иммиграцию из ЕС
Фото: Reuters
Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект, направленный на прекращение свободного передвижения европейской рабочей силы.
Документ поддержал 351 депутат, 252 проголосовали против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов, передает Deutsche Welle.
Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда.
Как отметила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, новая иммиграционная система будет «более надежной, справедливой и простой», а также сыграет существенную роль в оздоровлении британской экономики от последствий пандемии коронавируса.
Отмечается, что выдача британских трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов. Она дает преимущество работникам, обладающим «особенной квалификацией».
В частности больше всего баллов получат те, кто уже имеет предложение о трудоустройстве в Великобритании, а также обладатели нужных в этой стране профессий или ученых степеней по научно-техническим специальностям.
Ранее дипломатические источники в ЕС сообщили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщал, что Британия отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit. Кроме того, мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit. Позже ЕС предложил продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.
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Комментарии
Экономика , Парламент Великобритании , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle
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