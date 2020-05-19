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Апрель на карантине: почему обвалился ВВП 

Газета.Ru и ещё 12 55 минут назад
Апрель на карантине: почему обвалился ВВП
Фото: РИА Новости
Почти на треть ниже оказался в апреле номинальный ВВП по сравнению с апрелем прошлого года, подсчитал Минфин России. Причины падения были ожидаемы — неработающие предприятия и закрывшаяся сфера услуг, а также резко подешевевшая нефть.
Номинальный ВВП в России в нерабочем апреле оказался на 28% ниже, чем показатель за этот месяц в прошлом году, сообщает во вторник, 19 апреля принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина.
Апрельский номинальный ВВП в 2020 году составил 6,3 трлн рублей, что на 2,4 трлн рублей меньше, чем в апреле прошлого года.
Это первая официальная оценка экономической динамики в апреле, после того как в стране на фоне пандемии были объявлены нерабочие дни и большинство предприятий и сфера услуг приостановили свою работу.
Номинальный ВВП рассчитывается в текущих ценах, тем самым учитывается и текущая ценовая конъюнктура в экономике. Реальный ВВП, в отличие от номинального, считается в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции за отчетный период.
Объем реального ВВП, по прогнозу Минфина, может уменьшиться в апреле на 20% к апрелю 2019 года.
Такое падение вполне укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов: Организация экономического сотрудничества и развития оценивает прямой начальный удар по ВВП в таких случаях примерно в 20-25% для большинства развитых экономик.

Еще и нефть подвела

Как отмечается, обвальное снижение валового продукта могли вызвать не только карантин и режим самоизоляции, но и резкое падение цен на нефть на глобальном рынке.
Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее).
Рассчитать эффект влияния коронавируса и режима самоизоляции на экономику более или менее точно эксперты пока затрудняются. Но по оценке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад карантинов и вынужденной остановки промышленности и сферы услуг в падение российского ВВП в 2020 году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи. Соотношение будет примерно три к двум.
По оценкам управляющего директора УК «Агидель» Виктора Тунева, на низкие цены на нефть приходится приблизительно 10 п.п. в апрельском падении ВВП, то есть около трети, отмечает издание.
Другие экономические индикаторы за апрель также указывают на просадку экономической активности, но не такую сильную.
Например, погрузка на Российских железных дорогах снизилась на 5,9% год к году. Но погрузка на экспорт выросла на 2–3%, смягчив падение на 10–12% по внутренним перевозкам, оценил Альфа-банк.
Объем потребления электричества тоже сократился — на 2,9% (с коррекцией на сезонный и температурный факторы). Но с учетом того, что выросло энергопотребление россиян, вынужденно остающихся дома, снижение производственной активности можно грубо оценить в 13-17%, сообщал ранее Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.
Индекс деловой активности PMI (Purchasing Managers Index) PMI обрабатывающих отраслей, рассчитываемый компанией IHS Markit, упал с 47,5 в марте до 31,3 в апреле, указав на самое существенное ухудшение конъюнктуры с 1997 года.
Нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП России от 1,5 до 2%, говорится в обнародованном 6 мая докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
«По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)», — отмечается в докладе ЦБ.
«Постепенное смягчение условий карантина должно играть в пользу менее значимого спада активности по сравнению с первоначальными ожиданиями», — отмечали 15 мая аналитики Альфа-банка.
Президент Владимир Путин 11 мая объявил о начале смягчения карантинных ограничений, введенных с 30 апреля. С 12 мая единый режим нерабочих дней закончился, теперь решения о снятии ограничений будут принимать главы регионов.
Понимая, что карантин окажет негативное влияние на рост ВВП правительство обнародовало три пакета мер государственной поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от ограничительных мер. Сумма двух пакетов поддержки экономики составила 2,1 трлн руб., но лишь часть из них — это прямые расходы госбюджета. Большая часть — госгарантии по кредитам.

Господдержка: слишком мало, слишком поздно

Стоимость третьего пакета, объявленного в мае, оценивается в 800 млрд рублей. Эксперты и бизнес считают, что правительство могло бы увеличить объем помощи.
По мнению экспертов ЦМАКП, на антикризисную поддержку необходимо до 3,3 трлн рублей.
Резкое падение номинального ВВП в текущих условиях беспокоит Минфин, потому что падение реального ВВП — это прямое падение доходов бюджета и оно может оказаться значительным из-за того, что инфляция начала активно расти.
«В апреле индекс потребительских цен в России вырос до 3,1%. Более того, ожидается, что инфляция продолжит рост и к концу года окажется в районе 4%», — сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«Особенность этого кризиса заключается в значительной помощи со стороны государства, а это требует дополнительных расходов бюджета. «Иными словами, Минфин, сообщая о падении ВВП, дает понять, что есть проблема с тем, откуда брать деньги сейчас и в будущем», — заключил эксперт.
Реальный ВВП в апреле действительно может просесть в апреле на уровне, близком к 20%. Действие карантинных мер и активное снижение внешнего и внутреннего спроса являются основными драйверами такого снижения, уточняет Антон Покатович из «БКС Премьер», добавляя, что по итогам 2020 года снижение реального ВВП может составить на 5-7%.
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Экономика , Статьи , Цена на нефть , Экономика России , Прогноз эксперта , Григорий Березкин , Антон Покатович , Иван Капустянский , Владимир Путин , Виктор Тунев , ОЭСР , IHS , РЖД , Минфин , Центральный банк России , Альфа-банк , Газета.Ru , РБК
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