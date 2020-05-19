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Объяснена причина роста рынка США вопреки всему 

Lenta.ru 2 часа назад
Аналитики американской инвестиционно-консалтинговой компании Evercore ISI объяснили причину роста фондового рынка США вопреки всем текущим обстоятельствам, главные из которых связаны с пандемией коронавируса. По их мнению, позитивные факторы перевешивают негативные, пишет Bloomberg.
Ключевым фактором, определяющим настроения на рынке акций, остается продолжающееся открытие предприятий по всему миру, полагают финансисты. Оно перевешивает негативные события, среди которых напряженные отношения США с Китаем, опасения по поводу второй волны коронавируса и рост безработицы.
В результате на прошедшей неделе индекс S&P упал всего на 2,3 процента, вопреки прогнозам крупнейших инвестиционных компаний.
«Человеческая изобретательность позволит постепенно возобновить экономическую активность. Мы склонны ожидать положительных результатов», — говорится в аналитической записке Evercore ISI.
В качестве дополнительных поводов для оптимизма указываются активная работа над производством вакцины от коронавируса, а также текущую недооцененность большинства акций по показателю отношения цены к денежному потоку, генерируемому компанией.
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Комментарии 7
Экономика , Видео , Bloomberg
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