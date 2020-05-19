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Кабмин поставил новый дедлайн по «регуляторной гильотине» 

Банки.ру 1 час назад
«Регуляторной гильотине» в РФ поставили новый дедлайн
Фото: РИА Новости
Правительство утвердило изменения в правила подготовки нормативно-правовых актов (НПА) для реализации «регуляторной гильотины»: согласно постановлению, министерства и ведомства ограничат жестким дедлайном по согласованию требований и подготовке заключений по этому механизму (не более десяти дней), пишут «Известия». Мнение «опоздавшего» госоргана учитываться не будет. Документ подписал и. о. премьер-министра Андрей Белоусов.
Предполагается, что новый документ упростит процедуру разработки и принятия нормативно-правовых актов для «гильотины». Кроме того, он вводит дополнительные требования к открытости нормотворчества: если проекты НПА выносятся на открытое обсуждение, разработчик обязан сообщить об этом Аналитическому центру при правительстве. В Минэкономразвития пояснили, что цель постановления — не устанавливать дополнительных ограничений для движения нормативно-правовых актов в рамках «гильотины». В Минюсте добавили, что постановление определяет порядок согласования новых актов, чтобы подготовить их до 1 января 2021 года.
Как заявил директор аналитического центра «Форум» Александр Брагин, правительство пошло на такой шаг для того, чтобы ускорить ход реформы, ведь «гильотина» должна двигаться быстро и времени на долгие согласования нет. По словам председателя комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерины Авдеевой, органы власти действительно не всегда оперативно выдают свою позицию, поэтому новый регламент будет целесообразным и обеспечит необходимый темп принятия решений. При этом десять дней — достаточный срок, чтобы представить свою взвешенную позицию, считает она. По мнению главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, новый документ поможет добиться скорейшей реакции ведомств на замечания в рамках оценки регулирующего воздействия. Сокращение срока обработки документов до десяти дней вполне оправданно, ведь правовому отделу федерального органа власти необходимо не более двух суток, чтобы подготовить заключение, полагает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.
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Комментарии
Экономика , Александр Брагин , Андрей Белоусов , Владислав Корочкин , Левада-центр , Минюст РФ , Минэкономразвития , газета "Известия"
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