Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал он, пояснив сравнение перспективой заработка на нефти в ближайшем будущем.

По словам Чубайса, стоимость нефти в текущем году вряд ли поднимется выше 40 долларов за баррель, об этом говорится даже в оптимистичных прогнозах. А значит, зарабатывать на продаже сырья так, как раньше, не удастся. Ведь даже цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.

При этом глава «Роснано» раскритиковал выражение «слезать с нефтяной иглы», поскольку оно звучит уже лет 15, но до сих пор на нефть и газ в России приходится «20 процентов ВВП, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта». Нынешнюю ситуацию Чубайс сравнил с набатным колоколом, заметив, что ситуация, пусть и не через один или три года, но ведет в тупик».

Чубайс уверен, что основой для выхода России из кризиса должно стать развитие инновационной экономики, и государство обязано пересмотреть к ней отношение.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал цену отсечения не отвечающей нынешним реалиям и отметил, что ее следует заметно снизить. Уровень снижения он не назвал.

Цены на нефть накануне, 18 мая, обновили месячные максимумы на фоне восстановления экономики по всему миру, действия сделки ОПЕК+ и снижения опасений по поводу переполнения хранилищ. Российская сорт Urals впервые с марта торгуется в Европе по цене выше 30 долларов за баррель.