Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.90
82.00
79.60
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
35.27
+1.15 Золото
1734.87
–0.03 РТС
1167.88
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
19.05
1.0940
+0.0031
04.05
1.0909
15.05
07.05
23.04

Чубайс сравнил нефть с «дохлой лошадью» 

Lenta.ru 1 час назад
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. В интервью Forbes он заявил, что нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.
«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал он, пояснив сравнение перспективой заработка на нефти в ближайшем будущем.
По словам Чубайса, стоимость нефти в текущем году вряд ли поднимется выше 40 долларов за баррель, об этом говорится даже в оптимистичных прогнозах. А значит, зарабатывать на продаже сырья так, как раньше, не удастся. Ведь даже цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.
При этом глава «Роснано» раскритиковал выражение «слезать с нефтяной иглы», поскольку оно звучит уже лет 15, но до сих пор на нефть и газ в России приходится «20 процентов ВВП, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта». Нынешнюю ситуацию Чубайс сравнил с набатным колоколом, заметив, что ситуация, пусть и не через один или три года, но ведет в тупик».
Чубайс уверен, что основой для выхода России из кризиса должно стать развитие инновационной экономики, и государство обязано пересмотреть к ней отношение.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал цену отсечения не отвечающей нынешним реалиям и отметил, что ее следует заметно снизить. Уровень снижения он не назвал.
Цены на нефть накануне, 18 мая, обновили месячные максимумы на фоне восстановления экономики по всему миру, действия сделки ОПЕК+ и снижения опасений по поводу переполнения хранилищ. Российская сорт Urals впервые с марта торгуется в Европе по цене выше 30 долларов за баррель.
Последние новости
Предсказано избавление от других вирусов после победы над COVID-19 Предсказано избавление от других вирусов после победы над COVID-19 Раскрыт способ возвращения к прежней жизни после коронавируса Раскрыт способ возвращения к прежней жизни после коронавируса Оценены перспективы левого движения в США после поражения Сандерса Оценены перспективы левого движения в США после поражения Сандерса
Комментарии 11
Экономика , Видео , Антон Силуанов , Анатолий Чубайс , Роснано , Минфин , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
За что могут уволить дистанционного работника?
За что могут уволить дистанционного работника?
На выплаты медикам выделили миллиарды рублей
На выплаты медикам выделили миллиарды рублей
Россияне встали в очереди за выплатами на детей
Россияне встали в очереди за выплатами на детей
Топ-менеджер ВТБ заразился коронавирусом
Топ-менеджер ВТБ заразился коронавирусом
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Отказ от карантина не спас Швецию
00:39
Отказ от карантина не спас Швецию
Экономика Другое
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
02:53
Нефть приблизилась к «психологической отметке»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение