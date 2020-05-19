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Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года 

Прайм и ещё 8 47 минут назад
Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя
Фото: РИА Новости
Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
"Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа" [пройдет в среду с участием вице-премьера Татьяны Голиковой]. Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции", — рассказал он 
По его словам, в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".
Кроме того, сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документом, в частности, предлагается запретить продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты предлагается приравнять к обычным табачным изделиям.
Проект постановления Совфеда сенаторы рассмотрят на заседании в среду сразу после выступления Голиковой.
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Комментарии
Экономика , Валерий Рязанский , Татьяна Голикова , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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