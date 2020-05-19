В Минфине приняли решение по ЕНВД для ИП

Минфин не стал продлевать на 1 год единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомстве.

Данный вопрос ранее рассматривался во время профильных совещаний, однако министерство решило этого не делать. Идею предлагали в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса. По словам главы ФНС Даниила Егорова, в программу включены 1,9 млн субъектов, в которых работают свыше 4 млн 700 тысяч человек.

Он пояснил, что компании будут сдавать декларации в привычном порядке, а ведомство автоматизировано уведомит их о том, что они не должны платить налог за определённый период.