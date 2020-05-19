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Минфин не стал продлевать ЕНВД для ИП 

News.ru и ещё 16 2 часа назад
В Минфине приняли решение по ЕНВД для ИП
Фото: News.ru
Минфин не стал продлевать на 1 год единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомстве.
Данный вопрос ранее рассматривался во время профильных совещаний, однако министерство решило этого не делать. Идею предлагали в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
Накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса. По словам главы ФНС Даниила Егорова, в программу включены 1,9 млн субъектов, в которых работают свыше 4 млн 700 тысяч человек.
Он пояснил, что компании будут сдавать декларации в привычном порядке, а ведомство автоматизировано уведомит их о том, что они не должны платить налог за определённый период.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов.
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Комментарии
Экономика , Андрей Белоусов , Федеральная налоговая служба , Минфин
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