Медведев назвал слабую сторону России

В ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" Медведев отметил, что всякая кризисная история всегда обнажает слабые места в стране.

"Одно из таких не очень наших сильных мест или институтов — это служба занятости. Потому что в условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свою задачу исполняют. Но когда наступает кризис — а это не первый кризис, хотя он особенный, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису — произошел провал", — сказал председатель ЕР.

Необходимо подумать над тем, каким образом "эти службы сделать более эффективными", чтобы они "реально были связующим мостиком между работодателем и работником".