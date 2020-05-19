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Медведев назвал службу занятости в России «слабой стороной» 

РИА Новости 1 час назад
Медведев назвал слабую сторону России
Фото: РИА Новости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал слабой стороной в России службу занятости и заявил, что нужно подумать, как сделать такие службы эффективными.
В ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап" Медведев отметил, что всякая кризисная история всегда обнажает слабые места в стране.
"Одно из таких не очень наших сильных мест или институтов — это служба занятости. Потому что в условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свою задачу исполняют. Но когда наступает кризис — а это не первый кризис, хотя он особенный, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису — произошел провал", — сказал председатель ЕР.
Необходимо подумать над тем, каким образом "эти службы сделать более эффективными", чтобы они "реально были связующим мостиком между работодателем и работником".
"Чтобы они не просто бумажки перекладывали или в компьютер какие-то данные вносили, а все-таки этим процессом не только помогали, но и управляли", — подчеркнул Медведев.
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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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