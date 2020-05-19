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«Платят не то, что поручалось» — Путин о проблемах в выплатах врачам 

ИА Regnum и ещё 66 59 минут назад
«Платят не то, что поручалось»: Путин о выплатах врачам
Фото: РИА Новости
В ряде субъектов РФ врачам стали выплачивать не те средства, о которых говорил президент на совещаниях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«В ряде субъектов федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых речь шла на наших совещаниях. И уж точно не те, которые поручал выплатить медицинским работникам», — заявил Путин.
«Фактически, в каждом субъекте федерации и в каждой даже медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников — их начали, эти оплаты, начислять по-разному», — отметил он.
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Экономика , Владимир Путин
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