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Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Решетников дал прогноз по инфляции в России в этом году
Фото: РИА Новости
Инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4%, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Тот эффект девальвационный, который был, он, по большому счету, на сегодняшний момент исчерпан. То, что произошло в результате карантинных мер некоторое сжатие спроса, безусловно, это имело яркий антиинфляционный эффект. Мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит", — сказал Решетников на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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