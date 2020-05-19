Путин: рубль начал укрепляться 

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция и начала укрепляться национальная валюта.

Глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики заметил, что получил информацию о замедлении инфляции и укреплении рубля из неких документов, не уточнив их характер. Путин попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра экономического развития Максима Решетникова дать ближнесрочный прогноз по экономической ситуации со своими комментариями.

Как писал NEWS.ru, в ходе совещания Путин также напомнил, что ждёт от рабочей группы президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам исчерпывающего доклада о мерах по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии COVID-19.