Правительство России подготовило план восстановления экономики и доходов граждан, который предполагается реализовать в три этапа до конца 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс» , проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста в понедельник, 18 мая, рассматривался на совещании в правительстве.

Первый этап назван стадией адаптации: он охватывает период с конца второго квартала до конца третьего квартала текущего года. На этом этапе в условиях действия ряда ограничений по коронавирусу правительство намерено не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.

Главная цель стадии адаптации — прекращение падения экономики относительно низшей точки второго квартала 2020 года.

Второй этап — стадия восстановления. Он рассчитан на период с четвертого квартала 2020 года до второго квартала 2021 года. За это время правительство рассчитывает обеспечить восстановительный рост экономики и выход на траекторию устойчивого роста экономических показателей и доходов граждан.

Третий этап, стадию активного роста, планируется реализовать в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Результатом третьего этапа должен стать выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.

По завершению реализации плана Россия должна выйти на устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.