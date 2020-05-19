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Подготовлен план восстановления российской экономики 

Вероника Полынина 49 минут назад
Правительство России подготовило план восстановления экономики и доходов граждан, который предполагается реализовать в три этапа до конца 2021 года.
Как сообщает «Интерфакс», проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста в понедельник, 18 мая, рассматривался на совещании в правительстве.
Первый этап назван стадией адаптации: он охватывает период с конца второго квартала до конца третьего квартала текущего года. На этом этапе в условиях действия ряда ограничений по коронавирусу правительство намерено не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.
Главная цель стадии адаптации — прекращение падения экономики относительно низшей точки второго квартала 2020 года.
Второй этап — стадия восстановления. Он рассчитан на период с четвертого квартала 2020 года до второго квартала 2021 года. За это время правительство рассчитывает обеспечить восстановительный рост экономики и выход на траекторию устойчивого роста экономических показателей и доходов граждан.
Третий этап, стадию активного роста, планируется реализовать в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Результатом третьего этапа должен стать выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.
По завершению реализации плана Россия должна выйти на устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину над скорым завершением работы над общенациональным планом действий, призванным нормализовать деловую жизнь и восстановить занятость в стране. План должен быть представлен не позднее 1 июня.
Комментарии 49
Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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