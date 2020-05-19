«Лошадь еще долго не сдохнет»: сенатор ответил Чубайсу 

«Лошадь», конечно, не сдохла и ещё долго не сдохнет: нефть лежит в основе экономики многих стран, а Трамп эту лошадь ещё и подкармливает. Но верно и то, что вечно сидеть на одной лошади нельзя — на ней далеко не уехать. Так что, как бы обычно ни был неправ Чубайс, в этом он прав. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 19, 2020