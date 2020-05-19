Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.70
82.00
79.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
35.36
+0.26 Золото
1735.54
+0.01 РТС
1177.69
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
19.05
1.0939
+0.0030
04.05
1.0909
15.05
07.05
23.04

«Лошадь еще долго не сдохнет»: сенатор ответил Чубайсу 

Артём Кульша 1 час назад
«Лошадь еще долго не сдохнет»: сенатор ответил Чубайсу
Фото: ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обычно неправ, но прав в том, что России следует слезть с нефтяной иглы. Об этом член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Чубайс заявил, что власти России рассказывают про слезание с нефтяной иглы на протяжении уже 15 лет, но так и не слезли. Он спрогнозировал, что если этого не произойдет в течение трех ближайших лет, то страна может оказаться в тупике. Глава «Роснано» подытожил тем, что привел известную поговорку ковбоев «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать».
Сегодня Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что «лошадь», нефть, не сдохла и сдохнет еще нескоро. Он напомнил, что нефть лежит в основе не только российской экономики, но и экономик многих других государств. Также сенатор заявил, что президент США Дональд Трамп подкармливает эту «лошадь».
«Но верно и то, что вечно сидеть на одной лошади нельзя — на ней далеко не уехать. Так что, как бы обычно ни был неправ Чубайс, в этом он прав», — подытожил он.
Видео дня. Банки бьют тревогу: алименты могут взыскать за долги
Комментарии 4
Экономика , Алексей Пушков , Анатолий Чубайс , Дональд Трамп , Роснано , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне начали массово скупать бункеры
Россияне начали массово скупать бункеры
Коммунальщики в России бьют тревогу
Коммунальщики в России бьют тревогу
Над Россией нависла новая угроза
Над Россией нависла новая угроза
Нефть уходит с порога катастрофы
Нефть уходит с порога катастрофы
Рубль снизился к доллару и евро
Рубль снизился к доллару и евро
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
02:36
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономика Рынки
Что будет с рублем к лету
02:57
Что будет с рублем к лету
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение