«Лошадь еще долго не сдохнет»: сенатор ответил Чубайсу 

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обычно неправ, но прав в том, что России следует слезть с нефтяной иглы. Об этом член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
«Лошадь», конечно, не сдохла и ещё долго не сдохнет: нефть лежит в основе экономики многих стран, а Трамп эту лошадь ещё и подкармливает. Но верно и то, что вечно сидеть на одной лошади нельзя — на ней далеко не уехать. Так что, как бы обычно ни был неправ Чубайс, в этом он прав. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 19, 2020
Вчера, как сообщал «Рамблер», Чубайс заявил, что власти России рассказывают про слезание с нефтяной иглы на протяжении уже 15 лет, но так и не слезли. Он спрогнозировал, что если этого не произойдет в течение трех ближайших лет, то страна может оказаться в тупике. Глава «Роснано» подытожил тем, что привел известную поговорку ковбоев «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать».
Сегодня Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что «лошадь», нефть, не сдохла и сдохнет еще нескоро. Он напомнил, что нефть лежит в основе не только российской экономики, но и экономик многих других государств. Также сенатор заявил, что президент США Дональд Трамп подкармливает эту «лошадь».
«Но верно и то, что вечно сидеть на одной лошади нельзя — на ней далеко не уехать. Так что, как бы обычно ни был неправ Чубайс, в этом он прав», — подытожил он.