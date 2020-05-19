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Россия пригрозила Европе 

Вероника Полынина и ещё 19 9 минут назад
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, а трудности вокруг его строительства могут обернуться подорожанием газа для жителей Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — заявил Лавров.
Он добавил, что эксперты также считают, что удорожание цены российского газа позволит сделать менее неконкурентоспособным сжиженный природный газ США.
Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Из-за санкций компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока — 2», приостановила работу и отозвала специальные суда. В «Газпроме» заявили, что компания достроит трубопровод собственными силами. В качестве судна, готового к работам, назывался купленный у Китая трубоукладчик «Академик Черский». Судно в середине февраля вышло из порта Находки и 9 мая после многочисленных смен курса пришел в Мукран.
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Экономика , Видео , Компании , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Газпром , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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