Россия пригрозила Европе 

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«Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — заявил Лавров.

Он добавил, что эксперты также считают, что удорожание цены российского газа позволит сделать менее неконкурентоспособным сжиженный природный газ США.