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РБК. 20 льготных кредитов, которые получили системообразующие предприятия, — «это мало». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, передает принадлежащий Григорию Березкину

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников отчитался о выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств системообразующим предприятиям. Он рассказал, что на сегодняшний день такие кредиты получены 20 предприятиями в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов. Средняя ставка по кредитам составила 3,8%, размер каждого кредита — по 1 млрд рублей.

«20 кредитов — это мало», — ответил Путин.

Министр пояснил, что 20 кредитов уже выданы, а на рассмотрении находятся еще 300 заявок.

Решетников отметил, что запрос даже превышает возможности, поэтому кредиты выдаются в первую очередь наиболее нуждающимся предприятиям, падение выручки которых в апреле составило более 30%.