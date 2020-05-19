20 льготных кредитов, которые получили системообразующие предприятия, — «это мало». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников отчитался о выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств системообразующим предприятиям. Он рассказал, что на сегодняшний день такие кредиты получены 20 предприятиями в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов. Средняя ставка по кредитам составила 3,8%, размер каждого кредита — по 1 млрд рублей.
«20 кредитов — это мало», — ответил Путин.
Министр пояснил, что 20 кредитов уже выданы, а на рассмотрении находятся еще 300 заявок.
Решетников отметил, что запрос даже превышает возможности, поэтому кредиты выдаются в первую очередь наиболее нуждающимся предприятиям, падение выручки которых в апреле составило более 30%.
Как сообщал «Рамблер», правительство России выделило из резервного фонда 24 млрд рублей на субсидии банкам для выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. В список системообразующих предприятий, составленный Минэкономразвития, вошла 1151 компания.