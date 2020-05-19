В России отменили налог для предпринимателей 

Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей продлеваться не будет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин.
В ведомстве указали, что вопрос продления ЕНВД на год рассматривался как одно из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом. Однако по итогам обсуждения действие ЕНВД решили не продлевать.
Единый налог на вмененный доход — система налогообложения, при которой индивидуальные предприниматели платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения. Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года.
С просьбой продлить действие этого налога до 2024 года к премьер-министру Михаилу Мишустину обращались Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и РСПП в коллективном письме.