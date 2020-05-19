Рубль научился справляться с мировыми кризисами 

Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным как на фоне коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание.

Российский рубль после нефтяной и карантинной встряски потихоньку начал укрепляться. Курс доллара во вторник на торгах максимально снижался на 45 копеек до 72,23 рублей, курс евро — на 27 копеек — до 79,03 рубля.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», — отметил Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы.

Российская валюта на удивление хорошо справилась с беспрецедентным кризисом, который накрыл мир из-за жесткого падения нефти и остановки экономической деятельности. Обвал нефти в 2014 году рубль пережил совсем по-другому. Тогда случилась уже традиционная валютная паника среди населения (люди кинулись покупать доллары и импортную технику, тем самым ударив по курсу еще сильнее), рубль в моменте совершал скачки до 80-100 за валюту.

В этот раз всего этого удалось избежать. Девальвация рубля, конечно, была неизбежна, однако мы так и не увидели 90-115 рублей за доллар. Именно такой прогноз в конце марта давали эксперты Райффайзенбанка при худшем сценарии, который предполагал сохранение стоимости нефти Brent в среднем в районе 20-25 долларов за баррель.

И благодарить за это нужно не только российский Центробанк , действия которого помогли рублю не улететь очень высоко. Регулятор сразу начал продажу валюту на внутреннем рынке плюс снизил ключевую ставку в апреле и обещает продолжить снижение на очередном заседании в июне (ждут снижения чуть ли не на 1%). Изменение поведения россиян также помогло рублю.

Почему же россияне не ринулись покупать валюту и сметать бытовую технику с полок магазинов?

С одной стороны, у россиян и частных инвесторов выросла финансовая грамотность, считают эксперты.

«Кажется, большинство россиян придерживается абсолютно верной стратегии относительно валют. Прошлый год удивлял ростом рубля, но после каждого такого всплеска поступали сообщения, что россияне наращивают покупки долларов. В этом году на фоне обвала рубля доллары продавались. Люди посчитали, что вмешательства центробанков США и России способны охладить панику и развернуть рынки. Поэтому со стороны населения спрос на валюту оказался намного ниже, чем в предыдущие годы в подобных ситуациях», — полагает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

С другой стороны, у россиян вероятно уже выработался валютный «иммунитет» за предыдущие волны девальвации. «Заметно повысилась „резистентность“ населения к резким валютным колебаниям за последние годы. Поэтому граждане более не формируют ажиотажные физический спрос в моменты пикового ослабления рубля, как это было еще 10-15 лет назад», — согласен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин

«Кроме валютного «иммунитета» сработал также эффект карантина. Панические атаки сдерживались тем, что у людей было время пересидеть и обдумать свою финансовую стратегию», — полагает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

В итоге негативного сценария удалось избежать. На рынке нефти, наконец-то, стали заметны последствия той беспрецедентной сделки ОПЕК+ по снижению добычи, которая стартовала с 1 мая. Цены на нефть росли во вторник максимум до 35 долларов за баррель, что поддержало рубль.

Вселяет надежду постепенное ослабление карантина, несмотря на обострение напряженности между США и Китаем. «Мировые рынки ведут себя так, словно худшее уже позади. Нефть почти удвоилась в цене за месяц, фондовые индексы отыграли 2/3 мартовских потерь. Коронавирусные ограничения снимаются, правительства и центробанки предоставляют стимулы и помощь. Многие критикуют эти пакеты и считают недостаточными. Но ведь они беспрецедентны. И это вселяет уверенность в покупателей рисковых активов. Они надеются, что экономики будут восстанавливаться, пусть медленно, но верно», — говорит Купцикевич.

Есть и внутренние факторы, которые поддерживают сейчас российскую валюту. Во-первых, помощь Центробанка. Во-вторых, инвесторы возвращаются в рубль и в российские ценные бумаги, наблюдается повышенный спрос на российские ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки Банка России. На руку рублю играет также период налоговых и дивидендных выплат.

Sberbank Asset Management уже изменил краткосрочный прогноз по рублю в лучшую сторону — до 72-74 за доллар. Хотя буквально неделю назад там ждали 73-75 рублей за доллар. Однако это прогноз на ближайшую перспективу.

Летом же эксперты не исключают второй волны девальвации. В летние месяцы рубль может снизится до 80 рублей за доллар, считают аналитики Райффайзенбанка. Дело в том, объясняют они, что в июне правительство начнет ослаблять режим ограничений, а это приведет к росту потребления, в том числе к тратам на импортную продукцию. Это может вызвать отрицательное сальдо счета текущих операций и оказать давление на отечественную валюту. Кроме того, нефть могла исчерпать весь свой потенциал для роста. Эксперты считают, что нефть не поднимется заметно выше 30 долларов за баррель, поэтому прирост экспорта на сможет компенсировать прирост импорта.

«Риски, что эта эйфория очень скоро пойдет на спад, существуют, — согласен Александр Купцикевич. — Мне пока слабо верится в дальнейший бодрый рост как рынков в целом, так и рубля в частности. В лучшем случае рубль сохранит импульс роста в область 70-72 за доллар и к 77,50 за евро в ближайшие недели. Но далее забуксует и развернется. К концу лета доллар может вернуться к 80, а евро — к 82,50 рублям».

Эксперт объясняет это тем, что люди стали меньше тратить не только за счет падения доходов, но и за счет увеличения сбережений.

«Это очень плохие сигналы для экономики. Негативно также резкое падение кредитования — банки стали намного осторожней отдавать деньги, опасаясь невозвратов. Да, и люди тоже — почти двухкратно выросли просрочки по кредитам. Такая картина не только в России, но и во всем мире. Китай, США, Европа — все сообщают об гораздо более серьезном спаде розничных продаж», — указывает собеседник.

А на евро давление усилится в ближайшие недели из-за невысоких шансов, что правительства ЕС сумеют согласовывать пакеты стимулов на приемлемых условиях и с нужной скоростью, добавляет эксперт.

Геннадий Салыч также не исключает вторую волну девальвации в силу разбалансировки экспортно-импортных потоков.

«Однако масштаб второй волны будет меньше той, что мы видели в марте. Если доллар сумеет к началу лета опуститься ниже 70 рублей, то новый скачок будет в район до 75-76 рублей. Если доллар сейчас закрепится около 74-75 рублей, то максимальные отметки июля и августа будут на 80 или чуть выше», — говорит Салыч.

Однако после возможного резкого ослабления рубля летом эксперт ждет плавное восстановление курса осенью и зимой по мере восстановления нефти. К концу года, когда эффект пандемии сойдет на нет, доллар вполне может стоить 65-67 рублей, считает Салыч.

Однако Александр Бахтин из «БКС Премьер» более оптимистично смотрит на лето: в среднем курс будет 72-75 рублей, а потенциальное ослабление будет ограничено уровнями 76-78 за доллар, но к концу года рубль укрепится до 73 за доллар (плюс/минус 2). Многое все-таки будет зависеть от нефтяных цен и развития эпидемиологической ситуации вкупе с градусом напряжения между ведущими экономиками мира — США и КНР.