Лавров раскритиковал США

Газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2» будет достроен, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров . По его словам, в этом заинтересованы все европейские страны. Дипломат также раскритиковал поведение американской стороны, противодействующей реализации проекта.

Строительство «Северного потока — 2» — экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря — будет успешно завершено, поскольку в этом заинтересованы все европейские страны, заверил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Проект не будет остановлен, несмотря на политику Дании и США, которые не способствуют достройке газопровода, пояснил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря, передает РИА «Новости».

« [СП-2] будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, раскритиковав поведение американской стороны, противодействующей реализации проекта.

Четыре дня назад стало известно, что, если Россия завершит строительство СП-2, то в отношении «Газпрома» автоматически будут введены одобренные в декабре прошлого года санкции, об этом написало издание Atlantic Council со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза

По словам республиканца, американское правительство одобрило ограничительные меры против российского газопровода, и, если трубоукладчик «Академик Черский» достроит нитку, то глава Белого дома Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.

В ответ на это член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал на размытость формулировок в угрозе Круза.

«Непонятно, будут ли они против компаний, которые владеют этим трубоукладчиком, или против «Газпрома» и пятерки ведущих нефтегазовых компаний мира. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?

К сожалению, наши американские друзья забывают о том, что этот трубопровод не является собственностью «Газпрома». В нем только газ идет из России», — цитирует парламентария ФАН.

Чуть ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северный поток — 2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза . Об этом сообщается в опубликованном в пятницу 15 мая решении регулятора.

В немецком агентстве отмечают, что Nord Stream 2 AG не сумела своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая прошлого года. А этот срок был необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы. Полный текст решения регулятора будет опубликован позднее.

Обновленная Газовая директива ЕС, в частности, подразумевает, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% ее мощностей. На остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не зависимые от основного поставщика, то есть от «Газпрома».

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» заявил, что решение Германии по «Северному потоку — 2» продемонстрировало несамостоятельность немецкого правительства.

По мнению парламентария, Берлин проявил покорность перед волей Вашингтон, который неоднократно давил на ФРГ, пытаясь заставить отказаться от российского газопровода.

Депутат отметил, что действия немецкой стороны нельзя назвать партнерскими, так как Германия пытается переложить всю ответственность за происходящее на Россию.

При этом ровно месяц назад глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий.

Эрнст сказал, что СП-2 необходим среди прочего потому, что проект позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

«Экономические отношения с Россией следует развивать, потому что спустя пять лет после «событий на Украине и в Крыму» легитимность западных санкций «вызывает серьезные сомнения», — добавил Эрнст.

По его словам, Германии нужен российский газ, потому что Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля. Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», пояснил немецкий политик.