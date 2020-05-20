Десятки стран оказались на грани разорения 

Десятки стран мира оказались на грани разорения из-за большого госдолга и слабой фискальной политики. Об этом пишет CNN.

Три страны уже объявили дефолт в этом году: Аргентина, Эквадор и Ливан. Fitch понизило кредитные рейтинги 29 стран в этом году, восемь из которых имеют высокий риск дефолта в диапазоне «C». Агентство также сообщило, что рейтинг более 20 стран тоже может быть понижен. В преддефолтном состоянии находятся Габон, Мозамбик, Республика Конго и Замбия. К ним могут присоединиться Сальвадор, Ирак и Шри-Ланка.

Ситуация усугубилась в последнее время. За пять лет показатель вероятности дефолта для стран с наихудшим рейтингом вырос до 38,5 процента. Только пять стран в диапазоне «C» избежали дефолта. Многие государства рассчитывают на экспорт товаров, особенно нефти. Однако ситуация с низкими ценами на сырье негативно влияет на их экономику.