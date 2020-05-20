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Путин поручил помочь фермерам в продажах 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Путин поручил помочь фермерам в продажах
Фото: РИА Новости
Президент назвал приоритетные задачи. Самый насущный вопрос — сбыт продукции.
"Государство должно, безусловно, подставить плечо товаропроизводителям", — считает он.
Речь идет о надежных логистических цепочках: нужно содействовать в доставке товаров "от поля до прилавка".
Глава государства попросил правительство вместе с РЖД и производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке товаров из центральной части и Сибири на Дальний Восток. Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее задействовать Северный морской путь и тем самым снизить затраты на доставку и сделать эту продукцию доступнее.
Владимир Путин также призвал поддержать деловую инициативу на селе, рачительных, предприимчивых людей.
"Очевидно, что им сложно пробиться в торговые сети. Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов. И без того каждая копейка у них на счету", — констатировал он и поручил Минпромторгу и Минсельхозу предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.
Такое содействие оказывается, но его не хватает, оценил президент и обратился к главам регионов: "Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли". Ярмарок, других торговых пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше.
"Не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца", — отметил Путин.
"Все наши решения по поддержке АПК должны быть максимально содержательными и эффективными", — подчеркнул глава государства. Средства должны оперативно, без задержек доводиться до бизнеса, работать на результат, заключил президент и призвал к предельной ответственности.
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Комментарии 5
Экономика , Другое , Владимир Путин , Минпромторг , РЖД , Минсельхоз
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