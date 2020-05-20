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Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем 

РИА Новости 1 час назад
Российский посол оценил сокращение торговли с Китаем
Фото: РИА Новости
Возможное сокращение объема двусторонней торговли между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавирусной инфекции не будет критическим, заявил в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Конечно, мы в этом году получим результаты по итогам года меньшие, чем можно было бы надеяться при нормальном развитии торгово-экономического сотрудничества, но я надеюсь и даже уверен в том, что возможное сокращение объема торговли не будет критическим и позволит в обозримой перспективе, в течение короткого времени, все наши потери восполнить и наверстать. Я продолжаю оставаться оптимистом в этом отношении", — заявил Денисов на пресс-конференции.
Он отметил, что нынешний год имеет очень большую специфику, связанную с эпидемией коронавируса. Эта специфика отразилась на двусторонних экономических связях, хотя и не критически.
"По итогам первого квартала этого года Россия оказалась едва ли не наиболее удачливым торговым партнером Китая. Наша торговля не только не сократилась, но даже выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Но мы понимаем, что это инерция прошлого года. Дальше, в течение года, и нам, и нашим китайским партнерами нужно приложить большие усилия для того, чтобы наши экономические отношения развивались дальше", — сказал посол.
Он добавил, что не все зависит от двух стран, так как обе являются частью мировой экономики, и их экономические отношения в значительной степени зависят от международных производственных цепочек.
Россия по итогам первого квартала 2020 года вошла в первую десятку торговых партнеров КНР, поднявшись на одну позицию и обогнав Бразилию. В списке торговых партнеров Китая Россия теперь находится на 10-м месте (без учета Гонконга — на 9-м). Объем двусторонней торговли вырос на 3,4% — до 25,35 миллиарда долларов. Поставки из России увеличились на 17,3% и составили 16,2 миллиарда долларов, китайский же экспорт в Россию сократился на 14,6%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Экономика , Андрей Денисов
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